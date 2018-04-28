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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:13

Bakan Eroğlu Tekirdağ’da miniklerle ağaç dikti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ’da anaokulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikti.

Bakan Eroğlu Tekirdağ'da miniklerle ağaç dikti
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ’da anaokulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikti.

Tekirdağ’a gelen Bakan Eroğlu esnaf ziyareti ve toplu açılış töreninin gerçekleştirdikten sonra beraberinde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ AK Parti milletvekillileri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte Altınova Mahallesinde bulunan Vedat Çeliker Anaokulunu ziyaret etti. Okulun girişinde bakanı karşılayan minikler, bakana çiçek takdim etti. Ardından anaokulu öğrencilerini yanına alan Eroğlu, öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Bakan Eroğlu, ağaç dikiminden sonra, beraberindekilerle birlikte Yenice Mahallesinde bulunan Ergene Derin Deniz Deşarj alanına giderek incelemede bulundu. Eroğlu incelemelerin ardından Tekirdağ’dan ayrıldı.
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