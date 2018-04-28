Biz dizi ziyaret, temel atma ve açılış töreni için Tekirdağ’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerine değinen Bakan Eroğlu, "Ülkemizin üzerine oyun oynanıyor" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Merkez Hüsünlü Göleti, Malkara Çimendere Göleti ve Sulama Tesisi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yapılacak olan Kartaltepe Tabiat Parkı altyapı ve çevre düzenlemesi projeleriyle ilgili Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Tekirdağ’a en çok gelen kardeşinizim, hizmetkarınızım herhalde. Şimdiye kadar 20’yi geçti Tekirdağ’a geliyorum. Bunları da gelmek, geçmek için gelmiyorum her seferinde bir temel atmak için bir açılış yapmak için geldim. Bugün de bu maksatla buradayım ve sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizleri seviyoruz, sizler için ne yapılsa azdır. Çünkü burası Türkiye’nin incisi bir vilayet adı üstünde Tekirdağ" dedi.

"Gelişimizin sebebi Ergene"

"Bugün buraya gelişimizin sebebi Ergene" diyen Bakan Eroğlu, "Ergene gerçekten çok bitmiş, yok olmuş durumdaydı. Bir gün Cumhurbaşkanımız beni aradı. Kurban Bayramı’nın dördüncü günüydü ve hemşehrilerimle bayramlaşıyordum. ’Veysel Hoca neredesin, bu Ergene’nin hali ne olacak’ dedi. Ben o zaman Çevre ve Orman Bakanıyım. Dedim ki ’bunları yapmayanlara ceza keselim’ dedim. ’Bırakın cezayı siz yapın’ dedi. Biz de Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı hazırladık. 15 maddelik eylem planını hayata geçirdik. 13 yerin atık su tesisini yapmaya başladık. Malkara’da da inceledim güzel şekilde çalışıyor. Şu anda 13 yerden 7’si işliyor. Verimlilik durumu yüzde 96 seviyesinde. Daha verimli çalışması için yapılacak enerji harcamalarının yüzde 50’sini de devlet olarak biz karşılayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptıklarını ve tüm okulların bahçelerini ağaçlandıracaklarını kaydeden Bakan Eroğlu, "Okul bahçelerini ağaçlandıracağız, çiçeklendireceğiz, çardaklarını yapacağız. Tekirdağ’da ne kadar okul varsa hepsini çiçek gibi yapacağız. Çocuklarımız teneffüslerde gezsinler, dolaşsınlar, oynasınlar çünkü onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Derin deniz deşarj sistemi ile arıtmadan çıkacak suyu Marmara Denizi’ne deşarj edeceklerini de aktaran Bakan Veysel Eroğlu, "Arıtmadan çıkacak sularda renk ve tuzluluk problemi olacak ancak deniz suyu zaten tuzlu olduğu için bu durum da kendiliğinden hallolmuş olacak. Bu yıl arıtma tesislerinin yüzde 70’ini derin deniz deşarj sistemine bağlayacağız. Kalan yüzde 30’unu da önümüzdeki yıl bağlayacağız ve projeyi tamamlayacağız. Böylece Ergene’de arıtma suları akacak. Ergene temiz olacak ve Ergene’de balık tutulacak. DSİ’ye de bununla ilgili talimat verdim taban temizini dip temizliğini de yapacak. Bu dünyanın sayılı çevre projelerinden bir tanesi. 15 maddelik bir proje. Sadece Tekirdağ’da değil Edirne’ye de hayırlı olsun. Biliyorsunuz Edirne’de de Keşan’da arıtma tesisi yapıldı. Uzunköprü’de, Kırklareli merkezde Pınarhisar ve Vize’de yapılan çalışmalar, tamamlanan tesisler var" dedi.

"Şimdi bugün buraya gelirken de boş gelmeyelim dedik dört tane tesisle beraber geldik" diyen Bakan Eroğlu, "Birinin açılışını yapacağız üçünün de temelini atacağız. Artık ormanları kırsal kalkınma için kullanacağız. Bal ormanları, ceviz ormanları kuruyoruz. Ağaçların dikimi ve üç yıl bakımı bizden geliri sizden. Esnaf ziyareti yaparken kuru yemişçinin önünden geçtim. Tekirdağ cevizi diye ceviz gördüm gurur duydum. İnşallah burada ceviz ormanı kuracağız. Muhtarlar sizin uygun yerleriniz varsa söyleyin, gösterin ağaçları dikmesi bizden üç yıl bakımı bizden" diye konuştu.

“Ülkemizin üzerine oyun oynanıyor”

24 Haziran seçimlerine değinen Bakan Eroğlu, "Önümüzde bir seçim var. 24 Haziran seçimleri. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi önemsiyor bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Ben burada siyasi bir konuşma yapmayacağım, bu resmi bir temel atma açılış merasimi ama şunu söyleyeyim ülkemizin üzerinde oyun oynanıyor. Ülkemizi ele geçirmek için çok plan yapıyorlar, oyunlar kuranlar onlar PKK’yı kuran, DEAŞ’ı kuran onlar 30 yıl boyunca alçak FETÖ terör örgütünü hazırlayanlar onlar. Onların bir hesabı var ama Cenab-ı Allah’ın da bir hesabı var. Minarelerden ezanlar ilelebet okunacak. Onlar istedikleri kadar oyun kursunlar Cenab-ı Allah başlarına geçirecek. Yürekten inanıyorum ama bu konuda da herkesin uyanık olması lazım. Bakın Türkiye’de 15 Temmuz’da ne yapmak istediler ele geçirmek istediler. FETÖ diye bir haini 30 yıl hazırlamışlar bu onların adamı Müslümanlıkla falan alakası yok bu böyle bir adam fakat adam öyle istismar ederek arkasında batının desteğiyle darbe girişimi yaptı ama 15 Temmuz’da kahraman bir lider vardı Marmaris’te otel sahibi ihtilal oldu. Yunan adasına götüreyim dediğinde Recep Tayyip Erdoğan ’sen diyorsun ben bu milleti bu vatanı bu hainlere nasıl terk ederim, vatandaşlarımın arasına gidiyorum’ diyor ve İstanbul’a geliyor. Neticede bütün insanlar meydanlarda nöbet tuttu. Ben Tekirdağ’da da meydanlarda olan kahraman Tekirdağlılara, tüm Tekirdağlılara yürekten teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bu hain darbe girişimini kahramanca çözdünüz onları perişan ettiniz şimdi onlar hesap veriyor" şeklinde konuştu.

"Şu anda PKK kaçacak delik arıyor" diyen Eroğlu, "Emniyet teşkilatımız peşlerinde. Kandil’de de gerekirse gereğini yaparız. İnlerine de giriyoruz. En son teröriste kadar gereğini yapacağız. Güneyimizde terör devleti kurulmasına müsaade etmedik. Fırat Kalkanı’nda Afrin’de askerlerimiz destan yazdılar. Şimdi 24 Haziran’ı bekliyoruz. Bu vatan için, bu bayrak için hazır mıyız? Sizlere güveniyoruz Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Bakan Eroğlu konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Tekirdağ’a çok büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin en son Başbakanı darbe girişiminde büyük işler başaran büyük yatırımların mimarı Başbakanımız Binali Yıldırım’a gönülden teşekkür ediyorum. Burada çok çalışan bir valimiz var benim de çok sevdiğim bir vali, valimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. Bazen de kızıyorum ne zaman meclise gitsem bir şeyler istiyorlar çünkü. Tekirdağ’ın bütün meselelerine vakıf bölgeyi takip eden milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrım yapmıyoruz biliyorsunuz başkanım ayrım yaptım mı ne isterseniz yapıyoruz işte biz böyleyiz."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından temel atma merasimi gerçekleştirildi.