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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:28

Bakan Eroğlu’ndan ’ittifak’ değerlendirmesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu seçim ittifakı için, “İstedikleri kadar çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir” dedi.Bolu’da,...

Bakan Eroğlu'ndan 'ittifak' değerlendirmesi
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu seçim ittifakı için, “İstedikleri kadar çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir” dedi.

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde ‘Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştaya katılmak için Bolu’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın mensuplarının, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamaması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, “CHP adayını belirleyemedi ancak Cuma günü belirleyeceğini söylüyorlar. Herhalde düşünüyorlar ya da bulamadılar daha. Artık bulana kadar seçimler biter herhalde” dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda da açıklama yapan Eroğlu, “Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir” şeklinde konuştu.
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