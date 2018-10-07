Bakan Ersoy: 'Japonya ile ilişkilerimiz sözde değil özde'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önümüzdeki sene Japonya’da Türkiye yılı kutlanacak. 2020’de ya da en kısa zamanda biz de Türkiye’de Japonya yılını kutlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önümüzdeki sene Japonya’da Türkiye yılı kutlanacak. 2020’de ya da en kısa zamanda biz de Türkiye’de Japonya yılını kutlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Japonya 2018 Sonbahar Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türk Japon Vakfı’nda düzenlenen programa iki ülkeden çok sayıda davetli yer aldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Ersoy, Türkiye ve Japonya arasında sözde değil özde dostluk olduğunu dile getirdi. Aynı dil ailesi mensubu olmanın da iki toplumun yakın ilişkiler içerisinde olmasının göstergesi olduğunu aktaran Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Japonya’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği etkinlikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Ersoy, "Önümüzdeki sene Japonya’da Türkiye yılı kutlanacak. 2020’de ya da en kısa zamanda biz de Türkiye’de Japonya yılını kutlamayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İki millet tek yürektir"

Göreve bir yıl önce başladığını anımsatan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise Türk halkının Japonya’ya gösterdiği ilgiden çok etkilendiğini ifade ederek, Türkiye’de pek çok şehri gezdiğini ve özellikle Türkiye yemeklerini çok lezzetli bulduğunu söyledi. Türkiye ve Japonya halklarının dostluk ilişkilerinin sonsuzluğa uzandığını belirten Miyajima, bugünden itibaren Ankara’da çeşitli alışveriş merkezlerinde Japon kültürünü ve mutfağını tanıtıcı etkinlikler yapılacağı bilgisini verdi. Miyajima, "Kültür ve sanat vasıtasıyla Türklerle Japonları kalpten kalbe daha da yakınlaştırmayı , turizm ve ticaret alanında karşılıklı etkileşimi geliştirmeyi, iki ülke halkları arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum. Türkiye ve Japonya mesafe olarak uzak olsalar da iki millet tek yürektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan davul gösterisi davetlilerin büyük ilgisini çekti.