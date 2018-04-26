Bakan Fakıbaba: “Çiftçilerimizi bilgi, arazilerimizi su ile buluşturuyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da Tarım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Fakıbaba, "Her zaman söylediğimiz gibi çiftçimizi bilgi ile arazilerimizi de su ile buluşturuyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şanlıurfa Fuar Merkezi, bu kez Tarım Fuarı ile sektör temsilcilerini tüketicilerle buluşturdu. 26-29 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan ve Türkiye’nin dört bir yanından firmaların katıldığı tarım fuarının açılışını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakkıbaba gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan Bakan Fakıbaba, dünyanın ekonomik gelişiminin en önemli unsurunun tarım olduğunu belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da Tarım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Fakıbaba, "Her zaman söylediğimiz gibi çiftçimizi bilgi ile arazilerimizi de su ile buluşturuyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şanlıurfa Fuar Merkezi, bu kez Tarım Fuarı ile sektör temsilcilerini tüketicilerle buluşturdu. 26-29 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan ve Türkiye’nin dört bir yanından firmaların katıldığı tarım fuarının açılışını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakkıbaba gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan Bakan Fakıbaba, dünyanın ekonomik gelişiminin en önemli unsurunun tarım olduğunu belirtti.

Fuar merkezinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Fakkıbaba, "Her zaman söylediğimiz gibi çiftçimizi bilgi ile arazilerimizi de su ile buluşturuyoruz. Özellikle üniversite ortamlarında mühendis arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde dünyanın ekonomik gelişiminin tarım ile devam ettiğini belirtiyoruz. Gıdasız bir ülke gelişmiş ve özgür bir ülke olarak sayılamaz. Üretilen ürünlerin kalitesinde en büyük pay sahibi olan mühendislerimizdir. İnşallah bunlar ilerleyen günlerde gerçekleştirilecektir. Ve bunun olmaması hiç bir sebep yok. Bizim insanlarımız çok çalışkan ve yapamayacakları hiç bir şey yoktur" dedi.

"Fuarlar, sanayicilerimizi ve tüccarlarımızı tüketiciyle buluşturma yerleridir"

Bu yıl beşincisi düzenlenen fuar merkezinin sevincini yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, "Fuarlar sanayicilerimizi ve tüccarlarımızı, tüketiciyle buluşturma yerleridir. Fuarlar hem alışverişin hem de iş birliği bağlantılarının temellerinin atıldığı ve en yenilikçi ürünlerin sergilendiği yerlerdir. Tarım şehri olan Şanlıurfamızın sektörde daha modern ve teknolojik yaklaşımların yapılması adına ekonomik anlamda katkı sunmak adına bu tür fuarları sunuyoruz. Bölgenin en büyük ve modern fuar merkezlerinden biri olan fuar merkezimizde kurulan tarım fuarının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.