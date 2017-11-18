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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:34

Bakan Fakıbaba’^dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, resmi twitter adresinden Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatıyla ilgili bir mesaj yayımlayarak, "Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba'^dan Naim Süleymanoğlu açıklaması
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, resmi twitter adresinden Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatıyla ilgili bir mesaj yayımlayarak, "Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı yayımlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ülkemize kazandırdığı büyük başarılarla göğsümüzü kabartan Olimpiyat Şampiyonu Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Süleymanoğlu, karaciğer nakli olduktan sonra hastanede tedavi görüyordu.

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