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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:06

Bakan Gül, vatandaşın ayağına giden hakime teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen yaşlı kadının evine giderek ifadesini alan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesine teşekkür etti. Gül, duruşma salonların adliyelerdeki dört duvar arasından ibaret olmadığını kaydetti.

Bakan Gül, vatandaşın ayağına giden hakime teşekkür etti
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen yaşlı kadının evine giderek ifadesini alan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesine teşekkür etti. Gül, duruşma salonların adliyelerdeki dört duvar arasından ibaret olmadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kastamonu’da mağdur olarak katılacağı duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki Elife Sağır’ın evine giderek ifadesini alan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hâkim Ramazan Dündar’a, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun’a ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökhan Oflaz ile adliye personeline teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu’da mağdur sıfatıyla dinleneceği duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayan 79 yaşındaki Elife Sağır’ın ifadesinin evinde alındığını hatırlatarak, “Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Ramazan Dündar’a, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun’a, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökhan Oflaz’a ve adliye personeline teşekkür ediyorum. Duruşma salonları adliyelerdeki dört duvar arasından ibaret değildir. Adalet dağıtmak için mağdurun ayağına kadar giden fedakar hakimlerimiz, savcılarımız sayesinde adalet mülkün temelidir” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Elife Sağır’ın ifadesinin alındığı sırada çekilen fotoğrafı da paylaştı.

Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu oğlu Hayati Sağır’ı kaybeden Elife Sağır’ı mağdur sıfatıyla dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sağır’ı mahkemeye davet etti. Sağlık sorunları nedeniyle Elife Sağır’ın evinden çıkamaması üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine yazı göndererek, mağdurun ifadesinin alınmasını talep etti. Talebi yerinde bulan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim, Elife Sağır’ın evine giderek ifadesini aldı.
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