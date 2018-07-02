Bakan Gül’den katledilen minik Eylül’le ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, minik Eylül’in katledilmesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Bu menfur olay karşısında öfkemi söyleyecek kelime bulamıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Bakan Gül, cesedi toprağa gömülü bulunan minik Eylül ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, bir baba olarak bu menfur olay karşısında öfkesini anlatacak kelime bulamadığını belirtti. Cinsel istismar olup olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Gül, olayın araştırıldığını, cinsel istismar bulgusunun olup olmadığının daha belli olmadığını ifade etti.

Bakan Gül, “Bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleri ile ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu konuyu soruşturmaktadır ve biz de bu konunun takipçisi olacağız. Olayla ilgili tutuklu ve gözaltılar söz konusu ifadeleri tamamlandıktan sonra durum tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır” dedi.

“Cinsel istismar olup olmadığı araştırılıyor”

Olayla ilgili cinsel istismarın araştırıldığını ifade eden Gül, “Olayla ilgili cinsel istismar olup olmadığı yine adli tıp soruşturması sonucu netlik kazanacaktır. Şu anda cinsel istismar ile ilgili bir şey söylemek için erkendir. Adli tıp incelemeleri de devam etmektedir. Sosyal medyada yanlış bilgiler var. özellikle cesedin parçalara ayrıldığı iddiası bunlara kimse itibar etmesin bu konuda savcılık makamlarının bilgilendirmesine itibar edilmesini ve bu alçak olayı yapanların en ağır cezayı alacağından kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Cezaları arttırdık”

AK Parti olarak cezaları artırdıklarının altını çizen Bakan Gül, “AK Parti olarak biz cezaları arttırdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir komisyon kurduk. Bu konuda tüm düzenlemeleri yaptık. Bu tasarıyı meclise sevk etmiştik ancak seçim sebebiyle meclis tatile girdiği için yasalaşamamıştı. Ancak bu yasa yeni meclisin ilk gündem maddelerinden olacaktır” diye konuştu.