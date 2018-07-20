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20 Temmuz 2018 Cuma 14:16

Bakan Hulusi Akar: "Hepsi bitecek"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir vatandaşın ’Suriye temizlenecek mi?’ sorusuna "Hepsi bitecek" diye cevap verdi.

Bakan Hulusi Akar: 'Hepsi bitecek'
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir vatandaşın ’Suriye temizlenecek mi?’ sorusuna "Hepsi bitecek" diye cevap verdi.

Cuma namazını memleketi Kayseri’de Cami Kebir’de kılan Bakan Hulusi Akar’a hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı sonrası bir vatandaşın cenaze namazına katılan Bakan Akar ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Kendisini ’Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası’ diyerek karşılayan vatandaşlarla selamlaşan Akar, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi. Alandan ayrılmak için minibüse bindiği sırada bir vatandaşın ’Suriye temizlenecek mi?’ sorusuna ise Bakan Akar, "Hepsi bitecek" diye cevap verdi.

Bakan Akar’a Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.
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