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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:55

Bakan Kaya, Sinop Tanıtım Günleri’nde yöresel tatlar denedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, oğluyla birlikte Yenikapı Etkinlik Alanı’na kurulan Sinop Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Bakan Kaya, Sinop Tanıtım Günleri'nde yöresel tatlar denedi
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, oğluyla birlikte Yenikapı Etkinlik Alanı’na kurulan Sinop Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, oğlu ile birlikte Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kurulan Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Stantları tek tek gezen Bakan Kaya ve oğlu, Sinop’un yöresel lezzetlerinin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kuzu çevirmeden baklavaya, meşhur Sinop mantısından mısır ekmeğine kadar birçok lezzetin sergilendiği Sinop Tanıtım Günlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlara ise yöresel müzikler eşlik etti.

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