Bakan Kurtulmuş: 'Tarih araştırmalarına duyulan ilgi umut verici'

‘Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ kitabının tanıtım programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlarda tarih araştırmalarına duyulan ilginin ümit verici olduğunu belirterek, "Ülkede milletler geçmişlerini ne kadar iyi bilirlerse geleceği de o kadar iyi hazırlanabilirler. Hiçbir ağaç kendi gövdesinin dışında bir yerde yetişmez" dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırladığı “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” kitabının tanıtım programı İstanbul’da gerçekleştirildi. Eyüp’teki Bahariye Mevlihanesi’nde gerçekleştirilen tanıtım programıyla Türkçe-İngilizce yayınlanan toplam 5 ciltlik eser vatandaşlara tanıtıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Kitap tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Tarihin neredeyse hemen her safhasının yeniden yeniden araştırılmasıyla ortaya çıkacak bugüne ilişkin anlatılabilecek ve bize söyleyecekleri çok şey olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle özellikle son zamanlarda tarihi araştırmalara duyulan ilgi hem sevindirici hem ümit vericidir. Ülkede milletler geçmişlerini ne kadar iyi bilirlerse geleceği de o kadar iyi hazırlanabilirler. Hiçbir ağaç kendi gövdesinin dışında bir yerde yetişmez” diye konuştu.

"Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da, dünyanın dört bir tarafında bizim irfan medeniyetimizin ulaştığı her yer bizim medeniyet coğrafyamızdır" ifadelerini kullanan Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buralar bizim gönül coğrafyamızdır. Daha açık bir şekilde söylüyorum. Bizim millet varlığımızdır. Millet varlığımızı sadece 780 bin kilometrekareden ve 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızdan ibaret görürsek yanılırız. Bizim için bütün bu coğrafyalar Filistin’den, Mekke’ye Medine’ye kadar orta Asya steplerinden Myanmar’a kadar Afrika’nın batısına kadar her yer bizim medeniyetimizin uç vermiş olduğu yerlerdir. İrfan medeniyetimizin ayak izlerinin bulunduğu yerlerdir. Bunların hepsini ortaya çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Hepsini ortaya çıkarmak tarihe karşı sorumluluğumuz geleceğe karşı garantimizdir."