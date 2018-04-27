Bakan Kurtulmuş: 'Yılın ilk 3 ayında 5 milyon 138 bin turistle geçtiğimiz yılların rekoru kırıldı'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 5 milyon 138 bin turistin Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur’’ dedi. Bakan Kurtulmuş, 2018 yılında 40 milyona yakın bir ziyaretçi sayısı beklediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 5 milyon 138 bin turistin Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur’’ dedi. Bakan Kurtulmuş, 2018 yılında 40 milyona yakın bir ziyaretçi sayısı beklediklerini söyledi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

2018 yılını kuvvetli geçireceklerini belirten Bakan Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "40 milyona yakın bir turist ziyaretçisi bekliyoruz. Bu sayıyla geçen yıl ki 26 milyar dolarlık turizm gelirini 32 milyar dolara çıkaracağız. 2023 yılında da bu sayının 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri seviyesine Türkiye olarak ulaşacağımızı ümit ediyorum. Rakamlar bizi ümitlendiriyor. Türkiye zor süreçlerden geçti. Sadece Türkiye içerisinde değil, çevresinden kaynaklanan bir takım siyasi türbülansların Türkiye ekonomisine ve turizmine yakından etkileyen bir süreci hep beraber yaşadık. Bundan dolayı hem rezervasyon azalmalarını hem de bizim verdiğimiz hizmetlerdeki ücretlerin düşüşlerine şahit olduk, turist sayısındaki düşüşlere şahit olduk. Çok şükür 2017 yılını çok kuvvetli bir geri dönüş yılı oldu, 2018 yılı çok daha kuvvetli olacak ve yolumuza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"Erken seçimin Türkiye’nin dış turizm hareketiyle hiçbir ilgisi yok"

Üç aylık dönemde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye turizmi geliştikçe, bu gelişimden rahatsız olan bazı çevrelerin ekonominin geneliyle ilgili, yok efendim döviz artıyor, borsa azalıyor denilerek ekonomi üzerinde spekülasyonlar yapıldıysa hiç şüpheniz olmasın turizm alanında da spekülasyonlar yapılacaktır. Bana birkaç gündür soruluyor. Erken seçim turistleri etkiler mi? Ne alaka? Erken seçimi yapacaksa Türkiye yapacaktır, turistler gelip burada oy kullanmayacak. Erken seçim tarihinin, Ramazan ayının yazın ortasına geliyor olmasının Türkiye’nin dış turizm hareketiyle hiçbir ilgisinin olmadığı aşikardır. İlk üç ayın rakamları ortadadır. Türkiye 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi olarak Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart ayında gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. Geçtiğimiz yılın ilk üç ayına kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 35’lik bir artıştır’’ şeklinde konuştu.

"Bir turistin beklediği her şey Türkiye’de mevcuttur"

Türkiye’nin yeni yönetim modeliyle daha güçlü ve hızlı kararlar alacağını kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, "Bir turistin beklediği her şey Türkiye’de mevcuttur. İmkanlarımız var. Türkiye’nin hedefleri var. Türkiye doğru bir istikamette gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye yönetim modelini değiştirmiş olarak ve bunun ilk seçimini 24 Haziran’da da gerçekleştirerek daha etkin, daha hızlı kararlar alabileceği bir döneme girecek. Sadece ekonominin çeşitli alanlarında değil siyasetin her alanında daha güçlü ve hızlı kararlar alarak uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracaktır’’ dedi.