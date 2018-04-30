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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:00

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Sümeyye Boyacı’ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Sümeyye Boyacı'ya tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.

14 yaşındaki milli sporcu, 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda sırt üstü yarışlarda 45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Boyacı, şampiyonada ayrıca 50 metre kelebek stilinde de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Brezilya’da düzenlenen Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı’yı kutluyorum. Yüzme branşında elde edilen bu değerli derece, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuzun, başarılarının gelecek organizasyonlarda da devam edeceğine inanıyorum.”
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