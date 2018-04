Bakan Özlü: 'Türkiye'nin müşterisi olmayan metalar üretmeye lüksü ve zamanı yoktur'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye’nin müşterisi olmayan metalar üretmeye lüksü ve zamanı yoktur" dedi.

26 Nisan Dünya Fikri Haklar Mülkiyet Günü’nde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla 1.Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması düzenlendi. Türk Patent ve Marka Kurumunun üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Türkiye’de ve dünyada çeşitli ödüller alan akademisyen Leyla Türker Şener de yarışmaya katılan öğrencilere mini bir slayt sundu.

Programda konuşan Bakan Özlü, "Bugün 26 Nisan Dünya Fikri Haklar Mülkiyet Günü. 2001 yılından bu yana 26 Nisan tarihini Dünya Fikri Haklar Mülkiyet Günü olarak kutluyoruz. Bu özel günün farklı ülkelerinde eş zamanlı olarak çeşitli etkinlikler kutlandığını biliyoruz. Ancak gerçekleştirilen bu programlar içerisinde bizim bu ödül törenimizin ayrı yeri var. Zira bu program ana aktör bileşeni gençler ve başarılı çalışmalardır. Gençlerin olduğu her yerde heyecan var dinamizm vardır büyük umutlar vardır. Türkiye’nin bu özel günü kutlaması önümüzdeki 10, 20 yılı hedefleyen kutlamadır. Patent yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran kısmı, bu yarışma kapsamında öğrenim gören öğrenciler 2,5 aylık sure bizzat başvuru yaptı. Bu kapsamda 101 üniversiteden toplam 518 patent başvurusu alındı. Böylelikle mülkiyet sistemi en zoru olan başvuruda önemli tecrübe kazandı. Bizim açımızdan en değerli sonucu budur. Yarışmanın sonunda katılanlar kazanmıştır. Zira her öğrenci özgeçmişine patent başvurusunu gururla yazacak. Ülkemizin dört yanından sorunlara teknik çözümler üreten patent başvurusu yapan ve katılan öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum. Kültürümüzde önemli bir yer tutan ’marifet iltifata tabidir’ sözü her tarihi söz gibi derin anlamlar içeren bir sözdür. Ortaya konulan başarıyı taçlandırmak yenilerinin başarıların kapılarını acar. Öte yandan Türkiye’nin müşterisi olmayan metalar üretmeye lüksü ve zamanı yoktur. Zaman ileri teknoloji zamanıdır. Yükte ağır pahada hafif ürünlerle vakit kaybedemeyiz. Bu nedenle yüksek teknolojili yüksek katma değer için ısrarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak Ar-Ge buluşları desteklemeyi sürdürecek. Türk insanın önünü açıldığında ve destek aldığında elde edeceği başarılar sayısız örnekleri sabittir. Yenilik üretme buluş yapma konusunda insanımızın potansiyeline güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son 16 yılda sınai mülkiyet başvurusu yüzde 21 arttı"

Türkiye Patent ve Marka Kurumunun Türkiye’nin hazinesi olduğunun altını çizen Bakan Özlü, "Türkiye sınai mülkiyet alanında çok hızlı şekilde gelişiyor. Son 16 yılda yıllık yerli başvuru 21 katına tescil sayısını ise 27 katına çıkaran bir Türkiye var. Geçtiğimiz yılın başında sınai mülkiyet kanunu yasallaşarak sınai mülkiyeti çok daha sağlam zemin üzerine kurduk. Onu ilerleyen zamanlarda yönetmelikle sistemin en ince ayrıntısına kadar gerekli çalışmaları yaptık. Yeni kanunun ortaya getirdiği işbirliğini devam ettireceğiz. Bu anlamda 2017 yılı son derece basarili bir yıl oldu ve gün geçtikçe büyüyor. Yerli patentte önceki yıla göre kaydedilen yüzde 34 artış 10 yılın artı oranıdır. Uluslararası yüzde 13 artış firmaların kapasitesi yanı sıra zaman içindeki vizyonlarında genişlediği görülüyor. Marka tasarım başvuru ve tescil faaliyetleri fikri hazinesini büyümesi devam ediyor. 11. Kalkınma Planı’nda 2023 yılı için hedefimiz 23 bin patent belirledik. Bunda kilit rol sanayilerimiz ve üniversitelerimiz gerekli kapasitelerde olduğunu biliyoruz. Üniversitelerimizin ve isletmelerin bilgileri arttıkça sınai mülkiyet hakkında başvuruların artacağını göreceğiz. Benzer şekilde sayıları bini geçen Ar-Ge merkezlerimizin çok yakında sınai mülkiyet üretim merkezi haline gelecek. Türkiye’nin haklardan yararlanması için çalışıyoruz. Bu kapsamda aldığımız Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizde sanayi mülkiyeti yürütmek üzere ’Türk Sınai Değerleme Destek ve Danışmanlık" şirketi kurduk. Bu şirket Türkiye’de sınai hakların ticarileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Törene ayrıca TBMM Sanayi, Ticaret,Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya ALtunyalduz, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve çok sayıda bürokrat katıldı.