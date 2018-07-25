Bakan Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları toplantısına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek olan G20 Tarım Bakanları Toplantısına katılacak.

Bu yılki konusu “toprak” olarak belirlenen toplantının ilk iki gününde Kıdemli Memurlar teknik toplantıları gerçekleştirilecek. 27-28 Temmuz tarihlerinde ise üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla Bakanlar Toplantısı yapılacak. San Martin Sarayı’nda yapılacak Tarım Bakanları Toplantısı, aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak. Bakan Pakdemirli burada Genel Kurul’a hitaben “Toprağın önemi ve çölleşme ile mücadele” konusunda konuşma yapacak. Pakdemirli, bu yılki Bakanlar Bildirgesi’nde “Gıdada kayıp ve israf” konusuna özel bir bölüm ayrıldığı için Arjantin Dönem Başkanlığına teşekkürlerini sunacak. Toplantının ikinci gününde ise Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı gerçekleştirilecek. Tarım Bakanları Toplantısı, ortak basın toplantısı ile sona erecek.

Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanları, AB Tarım Komiseri ve FAO Genel Direktörü ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

G20, küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üye ülkeler arasında politika işbirliği sağlamayı, riskleri ve muhtemel finansal krizleri azaltacak düzenlemeleri teşvik etmeyi ve uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamayı hedefliyor. Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85’i, dünya ticaret hacminin yüzde 75’i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80’i G20 ülkelerinde gerçekleşirken dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60’ı bu ülkelerde bulunuyor. Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB’den müteşekkil olan G20 toplantılarına, davetli ülkelerin ve kuruluşların temsilcileri de katılım sağlayacak.

Tarım Bakanları Toplantısı ilk defa 2011 yılında Fransa Dönem Başkanlığı’nda G20 gündemine alınmış ve ardından 2015’te Türkiye’de, 2016’da Çin’de, 2017’de ise Almanya’da yapılmıştı. Toplantının bu yıl ise Arjantin’de yapılması kararlaştırıldı.