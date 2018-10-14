Bakan Pakdemirli, önlük giyip orcik yaptı

Elazığ’da düzenlenen 3. Geleneksel Üzüm Festivaline katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdermirli, önlük giyerek, orcik (cevizli sucuk) yaptı.

Elazığ’ın Hoşköy Köyünde düzenlenen 3. Geleneksel Üzüm Festivaline Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdermirli katıldı. Bakan Pakdermirli, festivalde önlük giyerek kazanın başına geçti. İpe dizilmiş cevizleri kazanda bulunan bulamaca bandıran Pakdemirli, orcik yaptı. Festival kapsamında Hoşköy köyü ve çevre köylerde yetiştirilen üzümler sergilendi. Üzümlerini festival alanına getiren 60 üzüm yetiştiricisi birincilik için yarıştı. Üzümler jüri üyeleri tarafından görüntü, tat ve aroma bakımından değerlendirildi. Değerlendirmelerin ardından siyah, beyaz ve büyük salkım dalında birinci seçilenlere çapa makinası hediye edildi.

2 bakanlığın birleştiği aktaran Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdermirli, “Toprak ve su birleşti. Toprak ve suyu ayrı yönetmek zordu. Azalan sayıda bakanlık ve donanımlı kabine ile artan koordinasyon sayesinde millete hizmet etme artacak. İkinci defa Elazığ’a gelmem için 81 il turunu tamamlamam lazım. O yüzden daha çok yerinde yönetim ile havza bazında yönetime önümüzdeki aylarda geçeceğiz. Bir yönetici atacağız. Bu havzalar bir çok ili kapsayabilir. Bu yöneticiler hem yetkili olacak hem de sorumlu olacak. Bizde bu arkadaşlardan hesap soruyor olacağız. 16 yılda Elazığ’a 1.6 milyar hibe verdik. 64 bin dekar alanı sulamaya açtık. Çiftçimiz bundan 40 milyon lira ekstra gelir elde etmiş. Şehir içerisinde kalmış ormana ait bir araziyi fuar alanı yapmak için bizden talep etti. Bu konuyla ilgili talimatı verdim. Fuar alanı hayırlı olsun. Tarıma dayalı Besi organize sanayi sitemizde hayırlı olsun. onunda yer seçimi tamamdır. Oda Elazığ’a hediyemiz olsun. Yine sera bölgemizle ilgili gerekli adımları attık. Takibini yapıyoruz. Besi Organizede 100den daha fazla işletme olacak. İçinde yem fabrikası, biyogaz, organik gübre tesisleri olacak” dedi.

Elazığ’ın ekonomik anlamada gelişen bir il olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım ise , “Kamusal altyapısını neredeyse tamamlamış. Yatırım ortamını hazır hale getirdi. OSB’lerin geliştiren ve büyüten bir şehir. Vizyonunu ve ufkunu da dünyaya açılmak olarak belirlemiş. Dünyada önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Projesi ve dersine iyi çalışan bir şehir haline geldi. Tüm sektörlerle birlikte çalışıyor. Analiz ettiğimi ve değerlendirdiğimiz yeni nesil alanlarla da pozisyon alacağız” diye konuştu.

Üzümün merkezinde olduklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, “Elazığ tarım ve kültür alanında ileri düzeyde olduğu gibi sanatta, edebiyatta, madencilikte ve üretimde de ileri düzeyde olan bir ilimiz. Bu ürünlerimizin sadece ürün olarak ortaya çıkması bir anlam ifade ederken esasında ileri ürün haline getirilmesi çok daha büyük anlam ifade eder. Üzümcülükte budur. Üzümün ileri ürün haline gelmesi hem çiftçimizin hem de bu işle uğraşanların daha fazla kazanmasına vesile olacaktır” diye konuştu.

Festivale Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdermirli, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival birincilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.