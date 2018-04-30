Bakan Sarıeroğlu’ndan “1 Mayıs” mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Türkiye’mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, ülke kalkınmamızın en büyük mihenk taşları olan değerli emekçilerimizi sevgiyle selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Türkiye’mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, ülke kalkınmamızın en büyük mihenk taşları olan değerli emekçilerimizi sevgiyle selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye’nin kalkınmasında ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak adına ilerlediği yolda işçi ve emekçilerin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla göstermiş olduğu çabaya çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Sarıeroğlu, “Bizler alın terinin ve emeğin değerini bilen bir milletin fertleri, toprağı bin bir emekle işleyen babaların, geleceğimizi gözünün nuru ile ilmek ilmek dokuyan anaların evlatlarıyız. Emek dendiği anda hakkın teslimini erdem bilen, işçimizin ve emekçimizin alnındaki ter kurumadan evindeki ocağın ışımasını mümkün kılan değerlerin destekçisiyiz. İşçimizin hakkının takipçisi, işverenimizin istihdam gücünün destekçisi, her kesimin üretime katılım sağlamasının mücadelecisiyiz” ifadelerini kullandı.

Emekçi insanların çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal haklarının genişletilmesi ve taleplerinin yerine getirilebilmesi adına dün olduğu gibi bugün de canla başla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, “Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla daima işçi ve emekçilerimizin yanındayız. Çalışma hayatında uygulamaya koyduğumuz ve toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan istihdam politikalarımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştirdiğimiz projeler, sosyal güvenlik sistemimize dair attığımız yenilikçi adımlar ve sosyal diyalog noktasındaki başarımız hedeflediklerimiz adına geldiğimiz noktanın en güzel göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçi, işveren, emekli, esnaf ve çiftçilerle emeğin, kalkınmanın ve hakkaniyetin çatısı altında, aynı ortak payda da el ele, gönül gönüle, kardeşçe buluşabilmenin mutluluğunu taşıdıklarını belirttiği açıklamasında şunlara yer verdi:

“Refah dolu bir Türkiye’nin inşası adına geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte bir adım öne çıkıyoruz. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sonucu görevi başında hayatını kaybeden kıymetli çalışanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Türkiye’mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, ülke kalkınmamızın en büyük mihenk taşları olan değerli emekçilerimizi sevgiyle selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”