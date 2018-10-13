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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:45

Bakan Selçuk konferansa katıldı

Sakarya’da düzenlenen ‘Ortak Akıl Arama’ konferansına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Buradaki çalışmaların diğer illere örnek olması konusunda temennilerde bulunuyorum” dedi.Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim...

Bakan Selçuk konferansa katıldı
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Sakarya’da düzenlenen ‘Ortak Akıl Arama’ konferansına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Buradaki çalışmaların diğer illere örnek olması konusunda temennilerde bulunuyorum” dedi.

Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa olarak düzenlediği ‘Ortak Akıl Arama’ konferansı şehirde bulunan bir otelde başladı. İki gün sürecek olan konferansa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Bakan Selçuk’a Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, belediye başkanları ve katılımcılar eşlik etti. Konferansta bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün Sakarya’dayız. Sakarya Valiliği’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve ilde bulunan eğitim camiasının hep birlikte üretmeye çalıştığı bir ortamdayız. Burada o kadar mutlu ve memnun oldum ki yapılan çalışmaları gördüğümde bütün ilin sanki eğitimde çok büyük bir çıta atlaması için inanılmaz bir enerji ortaya koyduğu ortam söz konusu. Buradaki çalışmaların diğer illere örnek olması konusunda temennilerde bulunuyorum. Eğer bu çalışmaların daha da derinleşmesi ve genişlemesi için herhangi bir ihtiyaç söz konusu olursa Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu tür çalışmaları desteklediğimizi ve ne gerekiyorsa yapmak istediğimizi de belirtmek isterim. Bugün arkadaşların yaptığı grup çalışmalarının her birinde Sakarya’nın eğitim sisteminin büyümesi, gelişmesi için nasıl bir vizyon nasıl bir misyon hangi değerlerle ve hangi yol haritasıyla ne yapılabilir sorusunun cevaplarının arandığı bir durum söz konusu. Buradan ortaya çıkacak sonuçlarla Sakarya’nın eğitim sisteminin çok da güçlü bir biçimde hayata geçirileceğinden eminim” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk Ankara’ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.
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