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13 Ekim 2018 Cumartesi 20:51

Bakan Soylu: “Diyarbakır’da 2014’te 621 olan terör olayı sayısı bu yıl 4’e düştü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da 2014 yılında 621 terör olayının olduğunu ancak bu sayının 2018’de 4’e düştüğünü vurguladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır...

Bakan Soylu: 'Diyarbakır'da 2014'te 621 olan terör olayı sayısı bu yıl 4'e düştü”
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da 2014 yılında 621 terör olayının olduğunu ancak bu sayının 2018’de 4’e düştüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi’nin açılış programına katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, siyasetin bir umuda ve ideale sarılarak yapılan bir iş olduğunu belirterek, umudun güç verdiğini, idealin ise gidilecek yolu gösterdiğini ifade etti. Çocukluğundan beri ülkenin gidişatını takip ettiğini anlatan Soylu, ülkede umudu da, ideali de hep millette bulmaya çalıştıklarını dile getirdi. Diyarbakır’a her geldiğinde mutlu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, her gittiğinde de bir daha Diyarbakır’a gelmek için dua ettiğini söyledi. Bu toprakları, kendilerinden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı yapabileceğinin, kendi adına buraya gelmek ve buradaki vatandaşlarla el sıkışmak olduğuna inandığı için geldiğini vurgulayan Soylu, “Bizim hiçbir değerimizi taşımayanlar, başka değerlerin peşinde koşanlar, aile, kültür, gelenek, büyük, küçük, anne, baba, komşu bütün bunlardan uzak olanlar, dağlardan buraları idare etmeye yönetmeye ve buraların bütün çizgisini tarumar etmeye çalışıyorlar. Onlar zavallıdırlar. Eğer bildiğimiz Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa ise, bizi ve yaşayanları boş verin, Allah şahittir bu topraklar el vermez. 2014 yılında Diyarbakır’da tüm yıl boyunca 621 terör olayı oldu. Yıl 2018 yılbaşından bugüne kadar 4 terör olayı oldu. Az orana minnettarız” dedi.

“Öğretmenler kahramanımdır”

Çocukların dağlara çıkıp teröre bulaşmamaları için gayret gösteren öğretmenleri tebrik eden Bakan Soylu, “Ailelerini bırakıp terörün olduğu bölgelere gelen öğretmenlerin terörün oluşturduğu cehaleti yenebilmek için ve çocukların umutlarıyla beraber buluşturmak için büyük bir gayret ortaya koydular. Öğretmenler çocuklar mühendis, öğretmen, doktor, hakim ve anne babalarına, ülkesine hayırlı evlat olsunlar diye yetiştiriyorlar” diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua okunarak, şubenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş adamları da katıldı.
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