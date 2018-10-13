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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:45

Bakan Soylu, Diyarbakır’da düğüne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 56 çocuk ve 300 torun sahibi olan Hamo Ağa’nın polis olan torunun düğününe katıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğünde 12 büyükbaş ve 25 küçükbaş hayvan kesilirken, Bakan Soylu genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da düğüne katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 56 çocuk ve 300 torun sahibi olan Hamo Ağa’nın polis olan torunun düğününe katıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğünde 12 büyükbaş ve 25 küçükbaş hayvan kesilirken, Bakan Soylu genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bizi dizi ziyaretlerde bulunmak için Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bismil ilçesi Işıklar köyünde 56 çocuk 300 torun sahibi Hamo Ağa lakaplı Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aslan’ın Diyarbakır’da görev yapan polis torunu Yusuf İslam Aslan’ın düğününe katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tören için 12 büyükbaş ve 25 küçükbaş hayvan kesildi.

Düğüne, Bakan Soylu’nun yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel, gelin ve damadın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı gönderdiği düğünde davetliler, Eyvan Grubu tarafından söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılara halay çekerek eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende gelin ve damada takı merasimi düzenlenmedi. 5 kez evlendiğini ve 56 çocuğundan 36’sını evlendirdiğini kaydeden Mehmet Aslan, "Kaç torunum var bilmiyorum. 200’ün üzerindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programından dolayı katılamadı. Düğün için 12 büyükbaş, 25 küçükbaş hayvan kestik. Birçok yerden binlerce kişi geldi” dedi.

Gelin ve damadın nikah şahidi Bakan Soylu

Köy meydanında kurulan alanda kıyılan nikahta gelin ve damadın nikah şahidi Bakan Soylu, AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker, Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Mehmet Aslan oldu. Bakan Soylu genç çifte tavsiyelerde bulunarak, “Sadece birbirinizi değil sizi bugünlere getiren ailenizi birbirinizden daha çok sevin. Allah Bir yastıkta kocatsın inşallah. Hayırlı ve uğurlu etsin” diye konuştu.

Genç çifte mutluluklar dileyen Bakan Soylu, nikah cüzdanını Eda Aslan’a teslim etti.

Hatıra fotoğrafının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler düğün töreninden ayrıldı.
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