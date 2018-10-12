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12 Ekim 2018 Cuma 16:15

Bakan Soylu, İzmir’de cami açılışı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında cuma namazını İzmir İl jandarma Komutanlığı içerisinde bulunan Şehitler Camii’nde askerler ile kıldı. Namaz sonrası caminin açılışını yapan Soylu, daha sonra askerler ile...

Bakan Soylu, İzmir'de cami açılışı gerçekleştirdi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında cuma namazını İzmir İl jandarma Komutanlığı içerisinde bulunan Şehitler Camii’nde askerler ile kıldı. Namaz sonrası caminin açılışını yapan Soylu, daha sonra askerler ile birlikte yemek yedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça’daki programının ardından helikopterle İzmir İl Jandarma Komutanlığına geçti. Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İzmir İl Jandarma Komutanı Fahri Korkmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığında yapımı tamamlanan Şehitler Camii’nde askerlerle cuma namazını kılan Bakan Soylu, namaz çıkışı caminin açılını gerçekleştirdi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, caminin yapımında katkısı olan hayır sahipleri ve emeği geçenlere şükranlarını sunarak, "Bu tip yerleşkeler içinde camilerin bulunması hem ihtiyaç hem de manevi anlamda bambaşka. Ankara’da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenik Akademisinde de böyle bir güzel cami yaptık. Cumhurbaşkanımızın katılımı ile hizmete aldık. Burada da şimdi böyle güzel bir camiye kavuştuk. Caminin adı da çok güzel. Hayır sahibi aileye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılışın ardından İl Jandarma Komutanlığı içerisinde askerler ile öğle yemeği yiyen Bakan Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.
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