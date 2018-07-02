Bakan Soylu: “Leyla’nın vücudunda darp izi var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yaşındaki Leyla’nın 18 gün sonra ölü bulunmasına ilişkin, “İlk belirlemelere göre 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla’nın vücudunda çok ufak bir darp izi var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yaşındaki Leyla’nın 18 gün sonra ölü bulunmasına ilişkin, “İlk belirlemelere göre 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla’nın vücudunda çok ufak bir darp izi var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu. 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla’nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin Soylu, "Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla’nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız ya biz görmedik ya da çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağı geldi dediler. İlk belirlemelere göre 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla’nın vücudunda çok ufak bir darp izi var" dedi.

CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması talimatına ilişkin soru üzerine Soylu, "CHP lideri sürekli istifamı istiyor. Şimdi bakın, Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız" diye konuştu.

"CHP, HDP gibi bir partiyi Meclise taşıdı. HDP diye bir parti yok, PKK var" diyen Bakan Soylu, “PKK ile HDP’yi ayrı görmek bir yanılsamadır. O sabah o olay oldu ve Buldan’ı aradım. Kişisel tehdidim olmadı. Ama HDP ve PKK konusunda fazlasını söyledim. Kendileri adına çizilmiş çizginin dışında bir irade ortaya koymaları mümkün değildir" ifadelerini kullandı.