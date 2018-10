Bakan Soylu’dan 8 şehit için talimat: "Arkadaşlarımızın intikamını çok acı alacaksınız"

Batman’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Ekim’deki hain terör saldırısında 8 şehit veren İl Jandarma Komutanlığındaki askerlerle kahvaltı yapıp, olay yerinde incelemelerde bulundu. Soylu, terör örgütünün tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, askerlere, "Şehit edilen arkadaşlarımızın intikamını çok acı alacaksınız" talimatını verdi. Bakan Soylu, 8 şehit için taziye mesajı yayımlayan ABD’ye, "Biz bunlara timsah gözyaşları diyoruz. Amerika, aymaz bir şekilde terör örgütünü destekliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak amacıyla sabah saatlerinde Batman’a geldi. İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada görevli askerlerle kahvaltı yaptı. Bakan Soylu’ya, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar eşlik etti.

"Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık"

Bakan Soylu, kahvaltıda askerlere hitaben yaptığı konuşmada, teröre karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkat çekti. Bugün şehirlerin huzur içerisinde olmasının nedeninin güvenlik güçleri olduğunu vurgulayan Soylu, "Dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz ve bu mücadeleyi sizler gerçekleştirdiğiniz için de hem milletimizin desteği hem de milletimizin duası sizlerle birlikte olsun. Terör örgütü tarihinin en ağır sonuçları ile karşı karşıyadır. Allah’a şükürler olsun devletimizle, siyasetimizle, yöneticilerimizle, terör örgütünün kökünü kazımaya bitirmeye yönelik güçlü bir irade söz konusudur. Bu hem sahaya yansıyor hem de mücadelemize elbette ki yansıyor. Cumhurbaşkanımızdan uzman çavuşumuza kadar, erbaşlarımıza kadar hiçbir arkadaşımız gözünü budaktan sakınmasın. Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Bir taraftan finansal kaynaklarını kestik, belediyelerden hem insan kaynağı temin ediyordu hem para hem de lojistik temin ediyordu. Bunu kestik hep beraber ve hem şehirde yaptığımız operasyonlar hem kırsalda yaptığımız operasyonları buradaki kahraman evlatlarımız, milletimizin evlat diye baktığı sizler hiçbir şeyden çekinmeden binlerce metrede kar da olsa, güneş de olsa, yağmur da olsa terör örgütünü peşinden gidiyor. Allah’a şükürler olsun büyük bir mücadele ama neticesini alabildiğimiz bir netice. Dün İzmir’de de söyledim Türkiye genelinde 750’ye kadar düşmüş" dedi.

"ABD’nin taziye mesajını samimi bulmuyoruz"

Sınır ötesine operasyonlar yapıldığını anımsatan Bakan Soylu, "Sınırımıza sızmak isteyenlere, ülkemize gelmek isteyenlere aslında öncü bir karşılama yapıyoruz. Sadece burada değil, Avrupa’da ve dünyada desteklendikleri yerlerde de takip ediyoruz. Tabi Amerika aymaz bir şekilde terör örgütünü destekliyor. PYD’ye, PKK’ya lojistik, mühimmat, tır, bilgi, teknoloji elinden geldiğince yığmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunu da mağlup etmeyi, yenmeyi, onların da o acıyı beraber iş birliği yaptıkları, PYD’ye, PKK’ya vermek çok net bir şekilde söylüyorum bizim işimizin onurunun daha da yükselmesidir. Kimseye boyun eğecek durumda değiliz. Burada arkadaşlarımız şehit oldu. Güya Amerika Büyükelçiliği bir taziye mesajı yayınladı. Biz bunlara timsah gözyaşları diyoruz. Hiçbir şekilde buna inanmayız, samimi bulmayız ve doğru bulmayız. Çünkü bir taraftan füzeleri göndereceksiniz, diğer taraftan antitankları mayınları göndereceksiniz, en kapsamlı silahları göndereceksiniz. Ondan sonra da bir taziye mesajı yayınlayacaksınız. Timsahın gözyaşları. İnanmayız, itibar etmeyiz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz, bu kadar açık ve net" diye konuştu.

"Şehitlerin intikamını teker teker alıyoruz"

Terörle mücadele yolunda gazi ve şehit olmanın da olduğuna işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Buna hepimiz hazırız. 3 gün önce gazi arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bizim Batman’daki kardeşimizin ailesiyle beraber diğer gazilerimizi ziyaret ettim. Her biri sizin yanınızda olmak istiyor. Gözlerinde en ufak bir tereddüt, endişe, acaba sorusu yok. Bu memleket bizim memleketimiz, özgürlüğümüzü hissettiğimiz, hürriyetimizi hissettiğimiz ve bayrağımızı, milletimizin asaletini hissettiğimiz bizim memleketimiz. Bu büyük mücadelede sizler tekrar altını çizerek söylüyorum gözünüzü budaktan sakın ama sakınmıyorsunuz. Büyük bir talimden geçiyorsunuz. Bitirilemez denilen, yok edilemez denilen, tüketilemez denilen bir terör örgütünü tasfiye etme konusunda bütün dünyada ders görmüştür. Dün bu toprakları temiz bırakabilmemiz için kendini feda eden arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu iradeyi de aynı şekilde ifade etmektedir. Bizden önce yaşayan neslin ve bu arkadaşlarımızın gördüklerini ve bu ülkenin icra etmeye çalıştıklarını, biz bizden sonraki neslin bir daha görmesini, yaşamasını, çekmesini istemiyoruz. Kahraman bir şekilde ortaya koyduğunuz iradeye bütün Türkiye şapka çıkarmaktadır. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacaksınız. Gereği neyse yapacaksınız ve siz bu arkadaşlarınızın intikamını çok acı alacaksınız. Bütün millet hepimiz bunu bekliyoruz. Bedeli ne olursa olsun ve ne şekilde olursa olsun. Özellikle son yıllarda yapılan operasyonlarda geçmiş yıllarda şehit edilen arkadaşlarımızın intikamını teker teker alıyoruz."

"Sesleri titrek ve korkarak çıkıyor"

En son Şırnak Gabar’da şehitlerin intikamının acı bir şekilde alındığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bu tip olaylar bize geri adım attırmaz tam tersine irademizi çelikleştirir. İrademiz en üst noktadadır. Bu iradeyi hep birlikte ortaya koyarak devletimizin huzurunu birliğini sağlayacağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bölündüler, parçalandılar, ikili, üçlü gruplara dağıldılar. Telsiz konuşmalarında sesleri titrek ve korkarak çıkıyor. Her türlü hainlikleri ortada. Yöremizdeki, bölgemizdeki insanlarımızın huzurunu, birliğini beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp, ‘Artık sonunuz geldi hayvanlar’ diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya arkalarında kim olursa olsun, ister Amerika olsun, ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğin hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli şaheseri olacaktır."

"Her tarafta bizim borumuz ötüyor"

4 Ekim’deki terör saldırısından bu yana hemen her gün kente gelmeyi istediğini anlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelmesem içimde bir dert olacaktı. Çelik gibi kuvvetli ve bu işin, bu arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmayacak adımları ve ortaya koyacağınız sonuçları en kısa zamanda bekliyoruz. Allah’ım sizleri muhafaza etsin. Ailelerinize, annelerinize, babalarınıza, eşlerinize, çocuklarınıza her birinize ayrı ayrı selamlarımızı iletiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’de bu işi temizleyen kahramanlar sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Biz Müslümanız ve bizim için asıl olanın öteki dünya olduğunu attığımız her adımda, aldığımız her nefeste hem hissediyor hem de biliyoruz. Şehitlerimizin de şu anda bizimle beraber olduğunu biliyoruz. İnancımız, dinimiz, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz hep birlikteyiz. Bizimle beraber olmayan arkadaşlarımıza mahcup olmamamız için, ‘Vatana canımız feda’ diyen annelerimize ve babalarımıza mahcup olmamaktır bizim temel sorumluluğumuz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Allah sizden razı olsun. Başınızı ezan okunan minarelerin gökle bulaşan dikliği kadar dik tutun. Merak etmeyin bu meselede sonuç bizimdir. Çoğu gitti azı kaldı. Afrin’den Cerablus’a kadar, Azez’e kadar, Kato’dan Gabar’a kadar, Cudi’ye kadar, Pülümür’e kadar, Kutu Deresine kadar, Tendürek’e kadar, Ağrı’ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor. Çelik irademizi aynı şekilde devam ettireceğiz ve gelecek nesillere bu ülkenin, bu medeniyetin ve bu insanlığın beklediği gibi çok güzel bir ülke, huzurlu bir ülke bırakacağız. Allah bizi milletimize, tarihimize ve şehitlerimize mahcup etmesin."

Bakan Soylu, kahvaltının ardından beraberindekilerle birlikte, 8 askerin şehit düştüğü Gercüş ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan Altınoluk köyü kırsalına gelerek, incelemelerde bulundu. Soylu, daha sonra ise, bir dizi programa katılmak amacıyla Diyarbakır’a hareket etti.