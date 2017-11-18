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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:46

Bakan Soylu’dan sabah sporu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da sabahın ilk ışıklarını sabah sporuyla karşıladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki programlarına eşlik etmek için Trabzon’a gelen İçişleri...

Bakan Soylu'dan sabah sporu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da sabahın ilk ışıklarını sabah sporuyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki programlarına eşlik etmek için Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu’ndaki yürüyüş parkurunda spor yaptı. Yürüyüş esnasında vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirerek sohbet eden Bakan Soylu diyabet için yürüyüş yapan vatandaşlarla da karşılaştı. O fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Soylu’nun açıklamada kısmına, “Güzel bir Trabzon sabahında diyabet için sağlıklı yürüyüş yapan hemşehrilerimizle karşılaştık. 10 bin adım at diyabeti yen” yazdı.

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