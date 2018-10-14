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14 Ekim 2018 Pazar 18:37

Bakan Turhan, Trabzon’daki ulaşım yatırımlarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da yapımı devam eden yatırımları inceledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Turhan, beraberindeki Trabzon Valisi...

Bakan Turhan, Trabzon'daki ulaşım yatırımlarını inceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Turhan, beraberindeki Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ile birlikte Maçka Tünelleri ve Maçka-Zigana karayolunda incelemelerde bulundu. Yapılan yatırımları inceleyen Bakan Turhan’ın bir sonraki adresi ise temeli 2011 yılının Mayıs ayında atılan ve yapımı 7 yıldır süren toplam 24 kilometre uzunluğunda 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nde oldu. 12 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunacağı projede hakkında bilgiler alan Bakan Turhan, kente çok önemli yatımların olduğunu söyledi.

Öte yandan, Bakan Turhan Kaşüstü Kavşağı, Kaşüstü Kur’an Kursu ve Çağlayan-Yalıncak-Çimenli-Kaşüstü Yolu inşaatlarını da denetledi.
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