Bakan Turhan: 'Yeni alt yapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "5G Vadisi Açık Test Sahası’nın Test Altyapılarının kurulması ile birlikte Türkiye’yi 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni alt yapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "5G Vadisi Açık Test Sahası’nın Test Altyapılarının kurulması ile birlikte Türkiye’yi 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni alt yapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu’nda 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni ve 5G Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşma yapan Bakan Turhan, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu ve liderliğinde ülkemizin her alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi için çabalıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için de hükümetimiz birçok büyük atılım yaptı ve yapmaya da devam ediyor. 16 yılda hayata geçirilenler sayesinde şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Hatta artık vatandaşlar tarafından akıllı evler, sürücüsüz araçlar, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi birçok hizmet talep edilmeye başlandı. Şimdiden nesneler, binalar, yollar gibi nesnelerin oluşturacağı akıllı ağlar kurulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni alt yapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor"

Hangi teknoloji gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme alt yapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri kullanmanın ve vatandaşın hizmetine sunma şanslarının olmadığını belirten Turhan konuşmasını şöyle devam etti:

"Bu nedenle belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni alt yapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için öncelikle sektörün karşılaştığı sorunları çözeceğiz. Vatandaşımızın serbest rekabet ortamında kaliteli bir hizmet ortamına kavuşması için çalışacağız. Alt yapımızı hızlandıracak ve milli alt yapının kurulmasını sağlayacak adımları da hızla atacağız. Son aşamada birçok ülke 4G seviyelerindeki şebekeleri hizmete alırken ülkemizde, başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmeleri ve yüksek iradeleri sayesinde, 5G seviyelerini hedefleyen bir alt yapı üzerinde çalışıldı. 5G standartlarının tam olarak belirlenmesi ve ticari olarak devreye alınması sonrasında da 5G’ye geçişe uygun bir alt yapıyı kurulmaya başlandı. İlk etapta 5G’nin de alt yapısını oluşturacak olan 4.5G seviyesinde şebeke kurulumu yapıldı. 2 yıldan daha uzun bir süredir 4,5G alt yapısını başarıyla kullanıyoruz. Bahsettiğim milli alt yapımızın kurulması amacıyla da yerli baz istasyonu ULAK da geliştirilerek kullanılmaya başlandı. ULAK ile öncelikli olarak evrensel hizmet kapsamında kırsal alanlara 4.5G hizmetini getirmeye başladık. Bakanlık olarak ULAK baz istasyonlarını evrensel hizmet kapsamında kurulan bu alt yapılarda belirli oranlarda kullanıyor ve bu oranı da zaman içerisinde artırmayı planlıyoruz."

"Gelecekte sadece rol alan değil, oyun kuran, yöneten ülke olmak için 5G’nin belirleyicisi olmamız şarttır"

"ULAK sadece bir başlangıç" diyen Bakan Turhan, ’’Bizim 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırmamız ve dünyada bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler arasına girmemiz şarttır. Hatta 5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz. Çünkü gelecekte sadece rol alan değil, oyun kuran, yöneten ülke olmak için 5G’nin belirleyicisi olmamız şarttır. İşte bu nedenle 5G konusu hükümetimizce en üst düzeyde sahiplenilmiştir. Bu doğrultuda 5G’ye yönelik konular da hükümet programımızda yer almıştır. 5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu kurumları, işletmeciler ve STK’lardan oluşan paydaşlarla birlikte Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu da (5GTR) kurulmuştur. Çalışma grupları kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Bugün tanıtımı da yapılan Beyaz Kitap ise çalışma gruplarında, ülkemiz için 5G ve ötesindeki öncelikler, strateji ve yol haritalarını içermektedir" şeklinde konuştu.

"5G Vadisi Açık Test Sahası’nın Test Altyapılarının kurulması ile birlikte Türkiye’yi 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır"

Beyaz Kitap’ta belirlenen yol haritası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar için Ar-Ge, Ür-Ge ve denemelerin yapılabileceği bir açık test sahasının gerekliliğinin ortaya çıktığının altını çizen Turhan, "Bu çerçevede BTK koordinasyonunda bu noktadaki en deneyimli üniversitelerimiz ve mobil işletmecilerimiz tarafından geçen yıl 5G Vadisi Açık Test Sahası işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda protokol taraflarının temsilcilerinden oluşan 5G Vadisi Açık Test Sahası Yürütme Kurulu da çalışmalarına başlamıştır. 5G Vadisi Açık Test Sahası’nın Test Alt yapılarının kurulması ile birlikte Türkiye’yi 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise "Önümüzdeki süreçte Haberleşme Genel Müdürlüğü, BTK, şirketlerimiz, üniversitelerimiz bir araya gelecek ve ülkemizi haberleşme alanında en iyi noktaya getirecek. Burada iki husus önemli; birincisi yerli datamızın Türkiye içerisinde kalması ve bununla ilgili gerekli adımları atmamız, ikincisi ise yerli ve mili imkanlarda 5G’yi kullanan ilk ülkelerden birisi olmamız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan ve proje paydaşları 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapılarına ilişkin imzaları attı.