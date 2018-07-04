GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:52

Bakan Yılmaz: “Lise tercihlerinde zorlama yapıldığı şeklindeki haberler asılsız”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Lise tercihlerinde İmam Hatiplerin zorunlu tutulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Bakan Yılmaz: 'Lise tercihlerinde zorlama yapıldığı şeklindeki haberler asılsız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Lise tercihlerinde İmam Hatiplerin zorunlu tutulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabirinin, “lise tercihlerinde imam hatip liselerinin zorunlu olduğu” yönündeki haberlerle ilgili sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, haberlerin asılsız ve yalan olduğunu belirterek, Türkiye genelinde hiçbir noktada öğrencilerin istemedikleri okullara zorunlu olarak yönlendirilmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku