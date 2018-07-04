Bakan Yılmaz: “Lise tercihlerinde zorlama yapıldığı şeklindeki haberler asılsız”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Lise tercihlerinde İmam Hatiplerin zorunlu tutulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabirinin, “lise tercihlerinde imam hatip liselerinin zorunlu olduğu” yönündeki haberlerle ilgili sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, haberlerin asılsız ve yalan olduğunu belirterek, Türkiye genelinde hiçbir noktada öğrencilerin istemedikleri okullara zorunlu olarak yönlendirilmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.