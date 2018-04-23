Bakanlar emekli tuğgenerali son yolculuğuna uğurladı

Yalova’da 94 yaşında hayata gözlerini yuman İlim Yayma Cemiyeti’nin eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur, son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Mehdi Sungur, Yalova’nın merkez köylerinden olan Güneyköy’de köy camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Törene ayrıca Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile akraba ve sevenleri iştirak etti. Köy camiinde kılınan cenaze namazından sonra Sungur son köy kabristanına defnedildi. Her iki bakan da mezarlığa kadar gelerek merhum için dua etti. Bakan Albayrak ve Bakan Kurtulmuş, defnin ardından Yalova’dan ayrıldı.