Bakanlıktan Bulgaristan’da küçükbaş hayvanlarda görülen PPR hastalığına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan’da bir bölgede küçükbaş hayvanlarda görülen PPR hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, 12 Temmuz tarihinden itibaren söz konusu bölgeden ithalat yapılmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, canlı hayvan ithalatının ulusal mevzuat ve bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartları ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tavsiyeleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi. İthalat sürecinde ilgili ülkenin veteriner mevzuatlarının, laboratuvar alt yapısının, toplama ve karantina merkezlerinin Türkiye tarafından görevlendirilen teknik heyetler tarafından yerinde denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetimler neticesinde uygunluğun tespit edilmesiyle beraber hayvan ithalatına izin verilmektedir. İthal edilecek hayvanların teknik ve sağlık özellikleri yönünden denetimi yapmak üzere veteriner hekimlerimiz görevlendirilmektedir. Hayvanların seçimi, karantinaya tabi tutulması, kan örneklerinin alınması, test ve aşılarının yapılması gibi işlemler o ülkede veteriner hekimlerimizin kontrolünde titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler sonucunda ithalatı uygun görülen hayvanlar, ülkeye giriş aşamasında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinde ilave bütün kontrollere tabi tutulmaktadır. Bu işlemler sonucunda uygun görülen hayvanların ithalatına izin verilmektedir. Söz konusu hayvanlar ayrıca 21 gün süreyle ülkemizde karantinada tutulmakta ve karantina sürecinde PPR (koyun-keçi vebası) ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı aşılamaları ve test işlemleri de yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra sağlıklı bulunan hayvanların ancak fiili ithalatları gerçekleştirilmektedir. Bulgaristan, Bakanlığımızın canlı hayvan ithalatına izin verdiği ülkeler içerisinde yer almaktır. Bunun yanı sıra OIE bildirimi sonucu PPR hastalığının tespit edilmesi üzerine habere konu olan Bulgaristan’ın Burgas bölgesine Bakanlık olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde kısıt konulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemize bu kısıtlı bölgeden herhangi bir ithalat yapılmamıştır. Ayrıca ülkemizde koyun ve keçilerde görülen PPR hastalığına karşı mücadele programı kapsamında ülke genelinde PPR aşılama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Vakanın görüldüğü Bulgaristan’ın sınırında yer alan Trakya Bölgemiz bu hastalığın görülmediği bir bölge olup, bu bölgedeki tüm koyun ve keçiler, diğer bölgelerimizde olduğu gibi düzenli olarak PPR hastalığına karşı aşılanmaktadır. Görüldüğü üzere hem sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın ülkemize girmesine izin verilmemekte hem de ülkemizdeki hayvanların hastalıklara karşı korunmasında gereken hassasiyet gösterilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Bulgaristan’da yaşanan bu vaka üzerine hayvan sağlığı açısından kendilerini şüpheye düşürecek söylentilere itibar etmemesi önem taşımaktadır. Güvenli gıdaya erişimi esas alan Bakanlığımız, dün olduğu gibi bundan sonra da hayvan sağlığının korunmasında gerekli titizliği göstermeye ve halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması noktasındaki hassasiyetini sürdürmeye devam edecektir" denildi.