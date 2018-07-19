Balatlar Yapı Topluluğu 9. yılında çalışmalara başladı

Sinop’ta sürdürülen "Balatlar Yapı Topluluğu" kazı çalışmaları 9. yılında çalışmalara başladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, geniş ekip ve öğrenci grubu ile çalışmalara başlandığını belirterek "Bu seneki çalışma amacımız daha çok yapının batı kesiminde geçen yıl ortaya çıkardığımız 5’inci yüzyıla ait kilise evresine ait mezarların ve mozaiklerin ortaya çıkarılmasını oluşturuyor. Yeni panolar bulduk. Bunlar ünik eserler, üzerinde kim için yapıldıysa mozaik adak için olarak yapılıyor. Kim için ne yapıldıysa onların da isimleri yer alan çok önemli cenneti temsil eden sahneler bulunuyor mozaikler üzerinde. İlerleyen zamanlarda yeni buluntularla karşılaşacağımızı umut ediyoruz" dedi.

"Bayrama kadar sürdürmeyi planlıyoruz"

Prof. Dr. Köroğlu, bu seneki çalışmaları Kurban Bayramı dönemine kadar sürdürmeyi planladıklarını belirterek; "Bayrama kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bir restorasyon projesi içindeyiz. Yapının farklı mekanlarını restorasyonu, resimlerin restorasyonu söz konusu. O nedenle bütçemizin bir bölümünü onlara ayırmış durumdayız. Bir kitap hazırlığı içindeyiz. Kitap hazırlığımızı tamamlayıp, Ağustos ayında yayınlanmak üzere matbaaya vermek istiyoruz. Bu tür çalışmalar sürüyor. Sadece kazı çalışmaları değil. Beraberinde pek çok çalışma birlikte sürdürülüyor. Kazı alanlarında çevresel kamulaştırmalar yapıldığı için çalışmalar 15-20 yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Turizme açılması da söz konusu. Tamamladığımız alanlarda gezi güzergahları belirlenerek bir düzenleme yapılarak turizme açılması mümkün. Gelen her misafirimizi gezdiriyoruz. Belirli alanlarda gezdirebiliyoruz. Hedefimiz hem bilim hem turizm. İkisi bir arada. Önemli bir ören yeri burası. O yüzden birlikte olması gerekiyor ikisinin" dedi.