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02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:57

Bali çeken gencin içler acısı hali

Adıyaman’da bir genç meydanda bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkarak bali çekti.

Bali çeken gencin içler acısı hali
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Adıyaman’da bir genç meydanda bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkarak bali çekti.

Adıyaman’ın Sümer Meydanında bulunan Atatürk Büstünün bulunduğu yere çıkan ve isminin A.B. olduğu öğrenilen bir gencin bali çeken görüntüleri, yürek burktu. Adıyaman’ın en işlek meydanındaki bu görüntü bazı vatandaşları hem korkuttu hem de tedirgin etti.

Poşet içerisindeki baliyi içine çeken şahsın gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler şahsı çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sonrasında sivil iki vatandaş şahsın yanına yaklaşarak, kendinden geçen şahsı omuzlarının üzerine alarak heykelin bulunduğu yerden indirdi.

Şahsın madde bağımlısı olduğu ve daha sonra evine götürüldüğü öğrenildi.
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