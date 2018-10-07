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07 Ekim 2018 Pazar 14:22

Balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivalinin ikinci gününde Galata Köprüsü’nde yapılan Balık Tutma Yarışmasıyla devam etti. Yarışmada balıkçılar kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada tuttuğu 5 kilo 550 gram ile Osman Üslü birinci oldu.

Balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
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Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivalinin ikinci gününde Galata Köprüsü’nde yapılan Balık Tutma Yarışmasıyla devam etti. Yarışmada balıkçılar kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada tuttuğu 5 kilo 550 gram ile Osman Üslü birinci oldu.

Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği (KUMDER) tarafından 14’üncüsü düzenlenen balık festivalinin ikinci gününde balıkçılar, Galata Köprüsü’nde balık tutma yarışına girdi. Sabah saat 08.00’da başlayarak saat 12.00 kadar devam eden yarışmada vatandaşlar kıyasıya yarıştı. Birbirinden iddialı yarışmacılar kovalarını balıkla doldurdu. Kimileri tuttuğu balığı oltadan düşürürken, kimisi de birkaç balık birden tuttu. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eline oltayı alarak yarışmacılarla birlikte balık tuttu.

Yarışmanın 1’incisi Osman Üslü

Balık tutma yarışmasında sona gelindiğinde yarışmacıların tutuğu balıklar tartılarak sırala belirlendi. Yarışmanın 1’incisi 5 kilo 550 gram ile Osman Üslü oldu. 2’incilik ise 4 kilo 640 gram ile Muhammed Korkmaz’a, 3’üncülük de 4 kilo 640 gram ile Abdullah Ak’a verildi. Başkan Suver ve KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu kupa ve çeşitli hediyeleri dereceye girenlere takdim etti.

Yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından Galata Köprüsü’nde balık ekmek dağıtımı yapıldı. 2 bin kişilik palamut ve uskumru vatandaşlar için tezgahlarda pişirildi. Tezgahın başına geçen Başkan Suver, vatandaşlara balık ekmek dağıttı.

"Gayemiz balık tüketimini yaygınlaştırmak”

Balık tüketimini yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Balıkçılık kültürü İstanbul’un en önemli özelliklerinden biri. Her yıl burada biz balık tutma festivali yapıyoruz. 102 balıkçımızın katılımıyla bu süre zarfında kim daha ağır fazla kilo tutmuş onu tespit edeceğiz. Gayemiz balık tüketimini yaygınlaştırmak. Balık eti en sağlıklı et. 7’den 70’e herkesin sağlıkla tüketebileceği bir et. Hem bu tüketimi yaygınlaştırmak, hem de balığın daha bol çıkabilmesi için çevre bilincini geliştirmeyi hedefledik” dedi.

”Kullandığımız yem ve takımların çok dikkatli yapılması gerekir.”

Balık tutmanın püf noktasından bahseden Osman Üslü, "Allah’ın izniyle birinci olmaya çalışıyorum. Tanıdığımızı kişiler arasında iddiamız var. O iddiayı kim alırsa burada usta olacak. Zamanla almış olduğum ustalıklardan dolayı kullandığımız yem ve takımların çok dikkatli yapılmasıdır. Çok dikkatli bir şekilde yerine takılması gerekir. Eğer dikkatli bir şekilde yapamazsak balıkları alamayız. Kardeşlerimiz bu yüzden tutamıyorlar” diye konuştu.
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