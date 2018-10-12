Balık ve kerevitlerin ölüm nedeni oksijensizlik

Kütahya Porsuk Barajı’ndaki toplu balık ve kerevit ölümlerinin, sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nün Kütahya Valiliği kanalıyla yaptığı yazılı açıklamada, iklim geçişkenliğinin olduğu dönemlerde su kütlelerinde sıcaklık değişimleriyle katmanlar arasında alt üst olmanın meydana geldiği belirtildi. Baraj tabanında bulunan çamur içindeki organik maddelerin harekete geçmesi ve baraja giriş yapan besleyici kaynaklı etkenler sebebiyle barajlarda bulunan alglerin hızla arttığı belirtilen açıklamada, "Nitekim baraj gölünde Sofça köyü girişinden alınan numunelerde bu çözünmüş oksijen değerinin 0,29 miligram değerine kadar indiği tespit edilmiştir. Canlı yaşam için sınır değer olan 3 miligramın altındaki bu değer suda oksijene bağlı yaşayan canlıların ölümüne sebep olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum ülkemizde özellikle bu mevsimde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Baraj gölünde Sabuncupınar girişinde yapılan ölçümde çözünmüş oksijen değerinin 5,6 miligram olduğu tespit edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere baraj gölünde su seviyesinin oldukça sığ olduğu Sofça Köyü girişinde lokal bir dengesizlik yaşanmıştır" denildi.

24 Eylül günü Kütahya’nın Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı’nda çok sayıda ölü balık ve kerevit karaya vurmuştu. (EFE-Y)