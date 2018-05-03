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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:19

Balıkesir süt içme rekoruna hazırlanıyor

Balıkesir’de 7 Mayıs Pazartesi günü Kuva-yi Milliye Meydanı’nda toplanacak olan 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içerek Balıkesir’in adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmaya hazırlanıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir...

Balıkesir süt içme rekoruna hazırlanıyor
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Balıkesir’de 7 Mayıs Pazartesi günü Kuva-yi Milliye Meydanı’nda toplanacak olan 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içerek Balıkesir’in adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve Haykoop’un ortaklaşa organize ettiği süt şenlikleri bu yıl 7 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek görkemli bir etkinlikle kutlanacak. Bu yılki etkinlikler kapsamında en dikkat çekici program ise Kuva-yi Milliye Meydanı’nda toplanacak olan 3 bin 500 Balıkesirli çocuğun aynı anda süt içerek Balıkesir’in adını Guinness Rekor kitabına sokmak için gayret gösterecek olması.

Guinness rekoru kırmak istiyoruz

Süt Şenliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, sütün insan hayatındaki ve çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Sağlığınız için süt için projesi çerçevesinde Balıkesir günlük 2 bin 200 ton süt üretimi ile Türkiye’de daima ilk 3 sırada yer almaktadır. Şimdi hedefimiz en çok süt tüketen il olmak istiyoruz. Üretimde derecedeyiz, tüketimde de dereceye girmeliyiz. Tüketim alışkanlığı kazandırmak için, bir farkındalık oluşturmak için, 7 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Kuva-yi Milliye Meydanı’nda 3 bin 500 çocuğumuz aynı anda süt içecek ve dünya rekoru kırmayı hedefleyecek. Bu vesile ile Guinness Türkiye Temsilcisi Balıkesir’e gelecek ve onun huzurunda aynı anda 3 bin 500 öğrencimiz aynı anda süt içerek farkındalık oluşturacaklar ve çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmak noktasında ciddi bir gayretimiz olacak. Büyükşehir Belediyesi ile Haykoop’un birlikte organize ettiği bir program bu. Bu etkinliğimize tüm Balıkesirli hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu rekoru ve bu anı yaşamalarını arzu ediyorum" dedi.
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