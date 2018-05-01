Balkondan düşerek ölen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Samsun’da evinin balkonunda odun kırarken yere düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, Ankara ve Samsun’da 2 kişiye umut oldu.Samsun’un Bafra ilçesi Fatih Fatih...

Samsun’da evinin balkonunda odun kırarken yere düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, Ankara ve Samsun’da 2 kişiye umut oldu.

Samsun’un Bafra ilçesi Fatih Fatih Mahallesi’nde ikamet eden evli 1 çocuk annesi Satu Işık (52), evinin ikinci katındaki balkonda odun kırarken beyin kanaması geçirerek balkondan asfalt zemine düştü. Yaralanan Satu Işık, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesinde tedavisi devam eden Satu Işık, beyin kanamasına bağlı olarak dün akşam hayatını kaybetti.

Satu Işık’ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Böbreklerden biri Ankara’daki, diğeri ise Samsun’daki bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ naklinin önemine dikkat çekerek, "Işık ailesine bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Organlardan biri Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki bir hastaya, diğeri ise THY ait uçakla Ankara’ya gönderildi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bir hastaneye nakledilecek. Vatandaşlarımızı bu onurlu davranışlarından dolayı kutluyorum. Bağışlanan organlar 2 hastanın yeni bir yaşam sevincine sebep oldu" dedi.