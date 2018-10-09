Bangladeş, 6 bin Rohingyalı mülteciyi geri gönderiyor

Bangladeş, 6 bin Rohingya Müslümanını Myanmar’a geri göndereceğini açıkladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmood Ali, Rohingya sorununun Myanmar ve Bangladeş arasındaki ilişkiyi etkilediğini iddia ederek, ilk etapta 6 bin Rohingya Müslümanının geri gönderileceğini açıkladı. Bakan, “Başka uzun vadeli bir çözümümüz yok, onları ülkelerine geri göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın son dönemde gördüğü en büyük dramlardan birinin yaşandığı Myanmar’dan 1.2 milyon Rohingyalı mülteci Bangladeş’teki kamplara sığındı. Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrindeki kamplarda resmi olmayan rakamlara göre 1.2 milyon mülteci yaşıyor.