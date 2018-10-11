Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Çanakkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mozammel Huq, Bangladeş’in kurtuluş savaşında hayatını kaybeden insanlar için ülkelerinde, Türkiye’de bulunan anıt ve şehitliklere...

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Çanakkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mozammel Huq, Bangladeş’in kurtuluş savaşında hayatını kaybeden insanlar için ülkelerinde, Türkiye’de bulunan anıt ve şehitliklere benzer eserler yapmak istediklerini ifade etti.

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq ve beraberindeki heyet evvela valiliği ziyaret etti. Daha sonra Bakan AKM Mozammel Huq ve beraberindeki heyet bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan AKM Mozammel Huq, Bangladeş’in kurtuluş savaşında hayatını kaybeden insanlar için ülkelerinde, Türkiye’de bulunan anıt ve şehitliklere benzer eserler yapmak istediklerini ifade etti.

Bu çerçevede ilk olarak Ankara daha sonra İstanbul ve ardından Çanakkale’ye geldiklerini belirten Bakan AKM Mozammel Huq, Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyerek, ülkelerinin Hindistan’dan ayrılmadan önce bile Bangladeşli Müslümanlar olarak Türkiye’nin kurtuluş savaşını desteklediklerini belirtti.

Türklerin kendi kahramanları için yaptıklarının aynısını 1971 yılında Bangladeş’in kurtuluş savaşında hayatını kaybeden 3 milyona aşkın insan için ülkelerinde yapmak istediklerini belirten Bakan AKM Mozammel Huq, “Görüştüğümüz Kültür ve Turizm Bakanı, bize bu konuda destek vereceklerini iletti. Türkiye’de 2019 yılı Bangladeş yılı olarak kutlanacak. Bu sayede iki ülke insanlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlanacak. Türkiye’de, Bangladeş’i anlatan faaliyetler düzenlenecek. Türkiye ve Bangladeş arasında yakın ilişkiler kurulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.