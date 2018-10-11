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11 Ekim 2018 Perşembe 11:57

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı Mozammel Huq’dan Çanakkale Valiliği’ne ziyaret

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Çanakkale Valiliği’ni ziyaret etti.Bakan AKM Mozammel Huq ve beraberindeki Çanakkale’ye gelerek valiliği ziyaret etti. Heyet, Türkiye’de şehitler adına yapılan anıtları ve müzeleri...

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı Mozammel Huq'dan Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
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Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Çanakkale Valiliği’ni ziyaret etti.

Bakan AKM Mozammel Huq ve beraberindeki Çanakkale’ye gelerek valiliği ziyaret etti. Heyet, Türkiye’de şehitler adına yapılan anıtları ve müzeleri gezerek, benzerlerini Bangladeş’in kurtuluş savaşında hayatını kaybedenler için ülkelerinde yapmak için incelemelerde bulunuyor. Evvela Ankara’ya giden heyet, Panorama 1453 Müzesi ve Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet Ankara ziyaretinin ardından Çanakkale’ye geldi. Heyet, Çanakkale Savaşları Tarihi Alanındaki anıtları incelemek üzere geldikleri Çanakkale’de ilk olarak valiliği ziyaret etti. Heyeti Vali Yardımcısı Cezmi Batuk karşıladı. Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq’un Çanakkale Valiliği şeref defterini imzalamasının ardından iki taraf birbirine hediyeler takdim etti. Heyetin sonraki programında Çimenlik Kalesindeki Deniz Müzesi, Kilitbahir Müzesi, Şehitler Abidesi, Cape Helles Anıtı, Alçıtepe Hastane Müzesi ve 57. Piyade Alayı ziyaretleri yer alıyor.
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