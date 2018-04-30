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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:17

Bangladeş’te 8 yılda yıldırımdan 2 bin kişi hayatını kaybetti

Dünya üzerinde meydana gelen onlarca doğal afetlerden birisi olan şimşek çakması sonucu Bangladeş’te 2010 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 2 bin 81 kişi hayatını kaybetti.Geçen 8 sene üzerine yapılan araştırmalara göre, dünya üzerinde...

Bangladeş'te 8 yılda yıldırımdan 2 bin kişi hayatını kaybetti
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Dünya üzerinde meydana gelen onlarca doğal afetlerden birisi olan şimşek çakması sonucu Bangladeş’te 2010 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 2 bin 81 kişi hayatını kaybetti.

Geçen 8 sene üzerine yapılan araştırmalara göre, dünya üzerinde düşen yıldırımların yüzde 25’i sadece Bangladeş’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bangladeş dünyada olan doğal afetlerin en çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Birçok doğal afetin oluştuğu ülkede son 10 yılda en çok şimşek çakması ve yıldırım düşmesi olayları meydana geliyor. Şimşek çakması sonucu Bangladeş’te 2010 yılında 124, 2011’de 179, 2012’de 301, 2013’te 285, 2014’te 210, 2015’te 277, 2016 yılında 350, 2017 yılında 205 ve 2018 yılında da yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşın da yaralandığı olaylarda farklı yerel ve uluslararası organizasyonların araştırmalarına göre ise, ölenlerin sayısının 3 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Analizlerde, yıllar boyunca meydana gelen yıldırım düşmelerinin yüzde 50 oranında Mart ve Mayıs ayları arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

Dün de 9 kişi hayatını kaybetti

Şimşek çakması sonucu dün Bangladeş’in kuzeyinde yer alan Sirajganj ve Magura şehrinde 9 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta ise aynı bölgede 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Meteoroloji uzmanlarına göre, iklimin değişimi ve büyük ağaçların kesilmesi sonucunda yıldırım düşme olayı gittikçe artıyor. Yetkililer tarafından vatandaşlara gereken uyarılarda bulunulmaması ve bu tür doğal afetler ile ilgili bilgilerin verilmemesi sonucu gün geçtikçe daha fazla insanın zarar gördüğü belirtildi.
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