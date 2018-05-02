Bangladeş’teki yağmurlar Rohingya Müslümanlarına hayati tehdit oluşturuyor

Bangladeş’teki yoğun yağmurlar Rohingya mültecilerine hayati tehdit oluşturuyor. Mülteciler, toprak kaymasından korkuyor.

Yoğun yağmurlar sebebiyle Bangladeş’teki Rohingya mültecilerinin hayat şartları zorlaştı. Bir ay sonra yağmur mevsiminin başlamasıyla hayati tehlikenin baş göstereceği belirtildi.

Mülteciler kamp yerlerinin değiştirilmemesi ya da kaldıkları kulübelerin sağlamlaştırılmaması halinde oluşabilecek toprak kaymalarının hayati tehlikeye yol açacağını söyledi.

Bangladeş’deki Kutupalong Ukhya, Cox’sbazar mülteci kampındaki görüntüler Myanmar’dan sürülen Müslüman mültecilerin hangi şartlar içinde yaşadığını gözler önüne serdi.

Myanmar’dan Afganistan’a sığınan yüz binlerce mülteciden biri olan İdris, mülteci kampındaki riskli hayatı anlattı. Üsleri naylonlarla örtülü veya açık çadırlarda yaşayan İdris’in bulunduğu kamp bir tepenin yamacında bulunuyor. Mülteciler adına konuşan İdris, yağmurun bu şiddette yağmaya devam etmesi durumunda herhangi bir toprak kayması olabileceğini, mültecileri toprağın altına gömebileceğini ya da sele kapılabileceklerini söyledi. İdris, burada insanlığın kendileri için yapacakları en önemli şeyin mültecilere yeni bir kamp alanı bulmak ya da evlerinin güçlendirilmesi olacağını söyleyen İdris, “Bir ay sonra burada yağmur mevsimi başlayacak. Onun için bizim başka bir alana taşınmamız veya evlerimizin güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bizim buna maddi imkanlarımız yok. Bu yüzden lütfen bize yardım edin. Hayatımızı kurtarın yoksa Myanmar’da olduğu gibi bizi burada da toplum ölüm bekliyor” dedi.

Rohingya Müslümanları: "Biz 500 yıldır birlikte yaşadık. 300 yıl Müslüman imparatorluğu yaşadık"

Bangladeş’e 5 ay önce mülteci olarak sığınmak zorunda kalan Kutupalong mülteci kampındaki Müslüman Mültecilerin ileri gelenleri başlarına gelenlerin sebebini anlattı. Mülteciler, evlerinin Myanmar’ın Mangdav bölgesinde olduğunu, Myanmar hükümetinin kendilerine niye soykırım uyguladığını anlattı. Müslüman mülteciler Myanmarlılarla 500 yıldır birlikte yaşadıklarını, 500 yıl önce yerleşim yerlerine Arakan denildiğini ancak şimdi Myanmar hükümetinin kendilerini Rohingya etnik grup olarak isimlendirdiklerini söyledi. Müslüman mülteciler, Güney Asya tarihinde Myanmar’da Müslümanların imparatorluğunun altın çağını yaşadığını belirtti. Rohingya Müslümanlarının ülkelerini 300 yıldan fazla idare ettiğini, şimdi şanslarının döndüğünü ve mülteci durumuna düştüklerini söyledi.

Müslüman mülteciler ellerindeki bütün mallara, arazilere el konulduğunu, Myanmar hükümetinin Müslümanların hey şeyine el koyduğunu kaydetti. Rohingya Müslümanları, Myanmar hükümetinin kendilerine bu zulmü Müslüman oldukları için yaşattığını, kendilerine asla tahammül edemediklerini, Rohingyalarda güçlü İslam inancı olduğunu, düşmanın bu imanı ellerinden almak istediğini söyledi.