Bursa’nın Orhaneli ilçesinde barajda kaçak avlanan balıkçılara operasyon düzenlendi.Orhaneli Jandarma Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü botla Çınarcık köyü barajında kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı. 3 adet motorsuz kayık, 10 adet sepet ve 17 adet ağ ele geçirilerek imha edildi. Ağda ve sepette bulunan balıklar tekrar baraja bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kontrollerin devam edeceğini bildirdi.
Barajda kaçak balık avlayanlara operasyon
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde barajda kaçak avlanan balıkçılara operasyon düzenlendi.Orhaneli Jandarma Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü botla Çınarcık köyü barajında kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı....