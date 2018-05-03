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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:49

Barajda kaçak balık avlayanlara operasyon

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde barajda kaçak avlanan balıkçılara operasyon düzenlendi.Orhaneli Jandarma Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü botla Çınarcık köyü barajında kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı....

Barajda kaçak balık avlayanlara operasyon
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde barajda kaçak avlanan balıkçılara operasyon düzenlendi.

Orhaneli Jandarma Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü botla Çınarcık köyü barajında kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı. 3 adet motorsuz kayık, 10 adet sepet ve 17 adet ağ ele geçirilerek imha edildi. Ağda ve sepette bulunan balıklar tekrar baraja bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kontrollerin devam edeceğini bildirdi.
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