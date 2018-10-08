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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:32

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ’TSE EN ISO 9001’ belgesini teslim aldı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından teslim edildi.Bartın...

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 'TSE EN ISO 9001' belgesini teslim aldı
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Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından teslim edildi.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’den teslim aldı. Bartın Üniversitesi’nin 2018-2019 akademik açılış yılı töreninde Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’a belgelerini teslim eden Şahin, “Değerli Rektör Hocam YÖK’te Kalite Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde Türkiye’de üniversitelerde kalite bilincinin oluşması ve üniversitelerimizin gerek nitelik gerekse de nicelik olarak daha kaliteli noktalara gelmesi konusunda çok büyük gayretleri olan bir hocamız. Ben de kendisiyle meslektaş olmaktan, üniversite mensubu olmaktan hep gurur duydum. Şimdi de Türk Standartları Enstitüsü’nde Türkiye’de kalite bilincinin belgelenmesi, marifetin biraz da iltifata tabi hususuyla bunları kalıcı hale getirilmesi konusunda biz de gayret içerisindeyiz. Fakültemizin değerli dekanı ve öğretim üyelerini ve bu konuda emeği geçenleri kutluyorum. Çok önemli bir çalışma ve belge. Alanında ilktir. Bartın Üniversitesi’ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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