Bartın’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Tabiat Yürüyüşü’ yapıldı

Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘Sağlıklı Yaşam İçin Tabiat Yürüyüşü’ yapıldı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğünce,...

Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘Sağlıklı Yaşam İçin Tabiat Yürüyüşü’ yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğünce, ‘Sağlıklı Yaşam İçin Tabiat Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

DKMP Bartın İl Şube Müdürlüğü Tabiat Turizmi Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe Bartın İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.



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İl Şube Müdürlüğü personelince katılımcılara, tabiatı koruma, korunan alanlar, kuş gözlemciliği ile yürüyüş güzergâhı üzerindeki flora ile alakalı bilgilerin aktarıldığı etkinlikte, sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapmanın önemine de dikkat çekildi.