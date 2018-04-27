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27 Nisan 2018 Cuma 20:14

Başarılı Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü oldu

Eski Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, vekaleten Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.

Başarılı Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü oldu
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Eski Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, vekaleten Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.

Eski Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un milletvekilliği için istifa etmesinden dolayı vekaleten Emniyet Genel Müdürü oldu. 2015 yılında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Erhan Gülveren, barış sürecinin tamamlanmasının ardından DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin bombalı saldırıları gerçekleştirdiği zorlu bir dönemde görev yapmış ve başarılı bir şekilde yürüttüğü terör operasyonları ile dikkat çekmişti.

Gülveren, Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında polis Başmüfettişi olarak göreve başladı. 2015 Yılı Ocak ayından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne ataması yapıldığı tarihe kadar geçen sürede Polis Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Almanya ve İngiltere’de mesleki gezi ve incelemelerde bulundu. Yurtiçinde mesleki birçok kurs ve seminerlere katıldı. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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