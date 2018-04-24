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24 Nisan 2018 Salı 17:45

Başbakan Yardımcısı Akdağ depremzedeleri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsat ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara,...

Başbakan Yardımcısı Akdağ depremzedeleri ziyaret etti
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsat ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Samsat ilçesine geldi. AFAD’a ait Mobil Deprem Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan Akdağ, daha sonra bölgede incelemede bulundu.

Depremzedelerle sohbet eden ve mağdur edilmeyeceklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, hasar gören yapılar ile ilgili bilgi aldı. Akdağ, evi yıkıldığı için çok sayıda küçükbaş hayvanı enkazın altında kalan ve kendisi de yaralanan Hacı Berk’e ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Akdağ, kimsenin mağdur edilmeyeceğini ve bütün yaraların sarılacağını vurguladı.

Akdağ ve beraberindekiler daha sonra deprem bölgesinden ayrıldı.
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