Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan BTSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oda Hizmet Binası’ndaki ziyarette konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Oda seçimlerini demokratik bir şölen havasında tamamladıklarını söyledi. Tek listeyle meclis üyelerinin tamamına yakınının oylarıyla tekrara göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası tekrar bize Türkiye ve Bursa ekonomisine hizmet edecek fırsatı verdi. Son 5 yıldır BTSO olarak 40’a yakın projeye imza attık. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte de başladığımız projeleri tamamlayacağız. Yeni projelerle de Bursa’ya değer katarken, ülke ekonomisi için örnek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da önemli bir seçime hazırlandığını ifade eden Başkan Burkay, “16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘Anayasa Değişikliği Referandumu’ sonuçları, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. 24 Haziran’da yapacağımız seçimlerle de demokratik temsilin arttığı, milli iradenin yönetime daha çok yansıdığı, bürokratik süreçlerin en aza indirgendiği yeni bir sistem için sandık başına gideceğiz. Türkiye, gerek ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak gerekse de demokratik kazanımlar noktasında çok önemli reformları gerçekleştiriyor. İnşallah 24 Haziran’da oluşacak yeni hükümet sistemiyle bu hamleler daha da ivme kazanacak ve ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 için belirlediğimiz hedeflere çok daha güçlü ve hızlı hareket edebilme fırsatı yakalayacak. Türkiye’nin seçimlerin ardından ekonomik anlamda yeni bir sıçrama daha yakalayacağına inanıyoruz” dedi.

“BTSO hepimizin ortak değeri”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BTSO seçimlerinin ardından iş dünyasından yeniden güvenoyu olan Başkan İbrahim Burkay ve ekibini tebrik etti. Bursa’nın herkesin ortak değeri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bu ortak değerlerden birisi de iş dünyamızın çatı kuruluşu olan BTSO’dur. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibi, sanayici ve iş adamlarımıza yönelik önemli hizmetlere imza attı. Tek aday üzerinden yapılan seçimlerde ortaya konan birlik ve beraberlik bizleri mutlu etmiştir. Bu sürece katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’da merkezi idare olarak, aynı zamanda Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimizin potansiyelini daha da büyütmek, katma değer üretecek sanayileşme programlarına ivme kazandırmak ve kentin istihdamını artıracak projeler için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle önemli bir sürece girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu sistemin en büyük kazanımını sanayicimiz ve iş çevrelerimiz görecektir. Bunu takiben de bütün Türkiye bundan istifade edecektir. Hantal, kırtasiyeciliğe boğulmuş, risk almayı bilmeyen ve vizyoner bir aksiyon ortaya koymayan bürokrasinin o kalıplarından; daha hızlı, aksiyon sahibi ve her alanda ülkeyi büyütecek hamleleri ortaya koyacak sisteme doğru gidiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak bundan sonra daha kolay olacak” diye konuştu.

“Uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Bursa’nın 14 milyar doları aşkın ihracata imza attığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bursa, aynı zamanda 5 milyar dolarlık ihracat fazlası veren bir şehir. Şehrimiz ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. İş dünyamızın taleplerini karşılamak için hep birlikte gayret ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekilleri eşlik ederken, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divan Üyeleri de ziyarette hazır bulundu.