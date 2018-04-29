Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Artvin’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin’e geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin İl Garnizon Komutanı P. Alb. Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı.

Program kapsamında ilk olarak Artvin Valiliği’ni ve Artvin Belediyesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada yaptığı açıklamada Artvin’in cennetten sonraki en pahalı yer olduğunu söyledi.

Cankurtaran Tüneli’nden sonra Artvin’in turizmde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Işık, “Artvin’i ilk gördüğümde bende uyanan intiba, dünyada bu kadar güzel yer herhalde çok azdır. Arkadaşlara da ifade etmiştim, herhalde cennetten sonraki en pahalı yerde burasıdır. Bir taraftan çok yalçın bir tabiat, diğer taraftan Allah’ın tüm güzellikleri bir arada verdiği muhteşem şehir. Bundan dolayı Artvin’e ne kadar hizmet etsek azdır. Artvin’in sorunlarına ne kadar yoğunlaşsak azdır. İktidarımız döneminde Artvin’in 40-50 senedir, belki de daha da fazla zamandır, hayal ettiği ama bir türlü hiçbir iktidarın göze alamadığı Cankurtaran Tüneli’ni geçen Mart ayından itibaren açılmış olması aslında Artvin’de bundan sonra turizmde cazibe merkezi haline gelmesinde çok ama çok önemli aşamayı kaydetti. Bu kadar güzelliğin bir arada bulundu başka bir şehir yok. Bu kadar değerin nimete dönüştürülmesi, bunlardan Artvin halkının daha fazla faydalanması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Artvin, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayan Çoruh vadisinde pek çok barajın peş peşe inci gibi dizildiği, bir şehrimiz. Bundan dolayı oluşan ekonomik değerinde Artvin’de insanlarımızın daha müreffeh ve iyi şartlarda yaşaması için özellikle çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.

Artvin’in güzelliklerini bir kez daha görmek bizler için ayrı bir mutluluk” dedi.

24 Haziran seçimlerinde de Artvin halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gereken desteği vereceğine inandığını vurgulayan Işık, “Artvin’de AK Parti teşkilatının çalışmaları sonucunda AK Parti’ye olan destek gün ve gün sürekli artıyor. İnşallah bunun meyvelerini de 24 Haziran da alacağız” diye konuştu.