Başbakan Yıldırım’dan TRT’ye veda ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Yıldırım, “Medya, basın, görsel ve yazılı medyamız şüphesiz siyasi hayatımız, toplumsal hayatımız için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece alçaklar TRT’yi de hedef aldılar. Stüdyoyu ele geçirdiler kısa süreliğine. Alçak bildirilerini okumaya çalıştılar. Türkiye’de medyanın çeşitlenmiş olması hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan takip etmesi bunu başarısız hale getirmiştir” dedi.

TRT’nin seçim sürecinde haksız ithamlara maruz kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, “TRT hem vatandaşlarımızı günlük bilgi edinme ihtiyacını en yaygın ağıyla sağlıyor. TRT World başta olmak üzere dış kaynaklarıyla ülkemizin itibarını yükseltecek faaliyetlerini sürdürüyor. İbrahim Bey’e çalışma arkadaşlarına ve bizi böylesine coşkulu karşılayanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.