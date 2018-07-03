GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:57

Başbakan Yıldırım’dan TRT’ye veda ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'dan TRT'ye veda ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Yıldırım, “Medya, basın, görsel ve yazılı medyamız şüphesiz siyasi hayatımız, toplumsal hayatımız için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece alçaklar TRT’yi de hedef aldılar. Stüdyoyu ele geçirdiler kısa süreliğine. Alçak bildirilerini okumaya çalıştılar. Türkiye’de medyanın çeşitlenmiş olması hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan takip etmesi bunu başarısız hale getirmiştir” dedi.

TRT’nin seçim sürecinde haksız ithamlara maruz kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, “TRT hem vatandaşlarımızı günlük bilgi edinme ihtiyacını en yaygın ağıyla sağlıyor. TRT World başta olmak üzere dış kaynaklarıyla ülkemizin itibarını yükseltecek faaliyetlerini sürdürüyor. İbrahim Bey’e çalışma arkadaşlarına ve bizi böylesine coşkulu karşılayanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku