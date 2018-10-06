İstanbul’daki belediyeler ve kamu kurumlarında görevli basın danışmanlarını bünyesinde bulunduran Basın Danışmanları Platformu Esenyurt’ta toplandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, danışmanlardan beklentilerinin yapılan hizmetlerin doğru bir şekilde yansıtılması olduğunu söyledi. Başkan Alatepe, platformun kurumlara göre farklılık gösteren basın bürolarının belli bir standarda kavuşturulması çabalarına da destek olma sözü verdi.

İstanbul’daki belediyeler ve kamu kurumlarında görevli basın danışmanlarını bünyesinde bulunduran Basın Danışmanları Platformu Esenyurt’ta toplandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, danışmanlardan beklentilerinin yapılan hizmetlerin doğru bir şekilde yansıtılması olduğunu söyledi. Başkan Alatepe, platformun kurumlara göre farklılık gösteren basın bürolarının belli bir standarda kavuşturulması çabalarına da destek olma sözü verdi.

Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Basın Danışmanları Platformu Başkanı ve Bahçelievler Belediyesi Basın Danışmanı Vehbi Güleş, Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Fatih Yılmaz ve platform üyeleri katıldı.

Basın Danışmanları Platformu Başkanı Vehbi Güleş, Esenyurt’ta bir restoranda düzenlenen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, platform olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla hiçbir şekilde siyasi fikir ve görüş ayrılığı içerisine girmeyerek, basın danışmanlarının işlerini daha başarılı yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Basın danışmanları ve gazeteciler arasındaki bağı güçlendirmek, fikir alışverişinde bulunmak için bu toplantıları düzenlediklerini belirten Güleş, 2009 yılında kurulan platformun çatısı altında bir araya gelen basın danışmanlarının, birbirinin rakibi değil, bilakis birbirinin destekleyicisi olduğunu, asıl amaçlarının ise belediyelerdeki basın bürolarının da diğer birimler gibi belli standartlara kavuşturulması ve basın danışmanlarının da sarı basın kartı sahibi olması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Platformun önemine dikkat çeken Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Fatih Yılmaz da, üyelerin tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmalarının basın danışmanlarının işlerini daha etkili bir şekilde yürütmelerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise platform üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Basın danışmanlarının işlerinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bizim yaptığımız hizmetlerin nasıl anlatıldığı çok önemli. Başarılı bir başkanın arkasında başarılı bir basın danışmanı vardır" diye konuştu.

Ali Murat Alatepe ayrıca, platformun kurumlara göre farklılıklar gösteren basın bürolarının belli standartlara kavuşturulması çabalarına destek olma sözü verdi. Alatepe, platformun bu konuda hazırlayacağı projeyi Belediye Meclisine taşıyarak, bunu ilk uygulayan örnek bir belediye olabileceklerini söyledi. Toplantının sonunda Basın Danışmanları Platformu Başkanı Vehbi Güleş, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’ye basın danışmanları adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.