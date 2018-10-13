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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:02

Basın yayın ve iletişim hizmet kolunda yeni bir sendika daha kuruldu

PTT, TRT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin üye olabilecekleri Güven İletişim ve Haberleşme Sendikası (Güven Haber-Sen) kuruldu. Yeni kurulan sendikanın üye sayısı 10 gün içerisinde bine ulaştı.

Basın yayın ve iletişim hizmet kolunda yeni bir sendika daha kuruldu
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PTT, TRT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin üye olabilecekleri Güven İletişim ve Haberleşme Sendikası (Güven Haber-Sen) kuruldu. Yeni kurulan sendikanın üye sayısı 10 gün içerisinde bine ulaştı.

Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda, kamu görevlilerinin üye alabilecekleri yeni bir sendika kuruldu. PTT, TRT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin üye olabilecekleri Güven İletişim ve Haberleşme Sendikası (Güven Haber-Sen) kuruldu. PTT A.Ş.’de İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanlarının öncülüğün de kurulan sendikaya 1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile valilik uygunluk ve güvenlik kontrolleri sonrasında kurulmasına onay verildi.

Özellikle sosyal ve yazılı medyayı etkili kullanan Güven Haber Sen’in Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmaları ise süratle devam ediyor. Kurucularının PTT A.Ş. çalışanlarından oluştuğu Güven Haber-Sen, şimdilik sadece PTT içerisinde ağırlıklı olarak teşkilatlanmaya çalışıyor.

"Üye sayısı 10 gün içerisinde bine ulaştı"

Güven Haber-Sen Yönetim Kurulu üyeleri adına bir açımlama yapan Güven Haber-Sen Başkanı Muhammet Ali Köse ilk amaçlarının şunlar olduğunu kaydetti:

"PTT A.Ş’ de 399’lu personellerin görevde yükselme haklarının ellerinden alınması, yıpranma payı hakkının geri kazanılması, fakülte mezunu dağıtıcıların memurluğa geçişinin sağlanması, İHS’ li personelin iş güvencesinin sağlanması, ücret politikalarının yeniden düzenlenmesi ve görevde yükselme yönetmeliğinin yeniden sınav merkezli yapılmasının sağlanması gibi haklar veya kazanımlar için hukuk mücadelesi vereceğiz. Eşit işe eşit ücret politikasının uygulanmasını sağlayacağız. Üye sayısı 10 gün içerisinde bine ulaştı. Siyaset yerine sadece personel odaklı sendikacılık yapacağız."
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